Nederlandse overheid verlengt ondersteuning Windows Server 2003 niet opnieuw

De overheid verlengt de extra ondersteuning voor Windows Server 2003 niet nog een keer. Vorig jaar nam de overheid een jaar verlengde ondersteuning van Microsoft af voor 1,7 miljoen euro. Die ondersteuning stopt vrijdag.

De overheid verlengde de ondersteuning voor Windows Server 2003 vorig jaar na een eerdere jaarverlenging omdat de software nog gebruikt werd bij overheidsorganisaties, hoewel Microsoft de ondersteuning al op 14 juli 2015 stopzette.

De overheidsorganisaties hadden meer tijd nodig voor de overstap, om servers te vervangen of andere technische maatregelen te nemen. "Eerder dit jaar is door het ministerie van Veiligheid en Justitie nagegaan of er behoefte is bij de deelnemers is tot verdere verlenging van de ondersteuning door Microsoft. Uit die inventarisatie blijkt dat niet het geval is", laat een woordvoerder van het ministerie aan Tweakers weten.