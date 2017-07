Activision Blizzard maakt eerste teams Overwatch League bekend

Uitgever Activision Blizzard heeft de eerste deelnemers van de Overwatch League bekendgemaakt. De competitie wordt opgezet zoals de grote Amerikaanse sporten, waarbij de deelnemende teams een bepaalde stad vertegenwoordigen. Ook steden buiten de Verenigde Staten doen mee.

Onder de eerste namen die Activision Blizzard woensdag bekendmaakte, zijn enkele grote namen uit de sportwereld te vinden. Robert Kraft is directeur van de Kraft Group en daarmee eigenaar van American Football-team New England Patriots, het team dat afgelopen seizoen de Super Bowl won. Ook Sterling Equities, dat eigenaar is van honkbalteam New York Mets, heeft zich verzekerd van deelname aan de Overwatch League. Daarnaast hebben bekende e-sportsteams Misfits, Immortals en NRG zich ingeschreven, evenals twee eigenaren uit Azië.

Het opvallendste verschil tussen de nog te starten Overwatch League en andere grote e-sportscompetities is de opbouw waarbij een team gekoppeld wordt aan een stad, zoals dat in grote Amerikaanse sporten ook gebruikelijk is. Door zich in te kopen in de Overwatch League hebben de Misfits zich er bijvoorbeeld van verzekerd het officiële Overwatch-team van Miami en Orlando te zijn. De teams van Kraft en van Sterling Equities vertegenwoordigen respectievelijk Boston en New York, terwijl de Immortals en NRG op hun beurt Los Angeles en San Francisco hebben geclaimd. De overige twee eigenaren zullen een team opzetten vanuit Sjanghai en Seoul.

In de competitie zullen de teams naar alle waarschijnlijkheid aangeduid worden op de manier zoals dat gebruikelijk is in de grote Amerikaanse sporten, met de naam van de thuisstad erbij. De Misfits kunnen bijvoorbeeld de Florida Misfits gaan heten en spelen tegen de Los Angeles Immortals.

Met het betrekken van twee Aziatische steden is duidelijk dat de Overwatch League geen uitsluitend Amerikaanse aangelegenheid wordt. Hoewel er verder nog niets over bekend is, lijkt het voor de hand te liggen dat grote Europese sportclubs of e-sportsteams zich nog voor de competitie zullen aanmelden. Goedkoop is dat overigens niet. Volgens het New England Sports Network betaalden Immortals en NRG beide een buy-in van twintig miljoen dollar om Los Angeles en San Francisco te mogen vertegenwoordigen in de competitie.

Het eerste seizoen van de Overwatch League moet later dit jaar van start gaan. De wedstrijden zullen in een arena in Los Angeles gespeeld worden. Dat is een tijdelijke oplossing om teams de gelegenheid te geven hun eigen arena's gereed te maken. In volgende seizoenen is het de bedoeling dat de steden zelf hun thuiswedstrijden organiseren, zodat er reguliere uit- en thuiswedstrijden gespeeld kunnen worden in de competitie.

Hoewel de Overwatch League nog niet eens begonnen is en nog moet bewijzen succesvol te kunnen zijn, lijkt Activision Blizzard alvast overtuigd van zijn aanpak. Volgens Richard Lewis, een bekende e-sportshost en podcaster, wil het bedrijf de e-sportstak van Call of Duty op eenzelfde manier gaan invullen.