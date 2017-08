Populaire games en bakken met geld

In het vorige artikel in deze serie over e-sport bekeken we de historie van competitive gaming. Daarbij kwamen al de nodige gametitels aan bod. Zonder games bestaat e-sport immers niet. In dat artikel was bijvoorbeeld te lezen dat Space Invaders werd gespeeld bij het eerste echt grote toernooi, en welke rol games als Quake, Unreal en StarCraft later nog speelden. Er zijn echter veel meer games die een grote rol spelen of hebben gespeeld in e-sport, en zeker ook games waarvan de makers dat graag hadden gewild maar waarbij het nooit is gebeurd. In dit artikel gaan we in op de titels die belangrijk zijn of zijn geweest in de e-sportwereld.

Het eerste element dat uiteraard aanwezig moet zijn bij een e-sportgame, is competitie. Legio fantastische games zijn ongeschikt omdat ze zich richten op singleplayer gameplay. Daarmee komt het nooit verder dan scores onderling vergelijken, en die vorm van competitive gaming ligt al jaren achter ons, ook al blijven sommige gamers geïnteresseerd in het verbeteren van high scores. Nog steeds worden de topscores van oude klassiekers bijgehouden, en ook in speedruns is sprake van competitie. Letterlijk genomen zou je deze vorm van competitie kunnen scharen onder elektronische sport, maar voor ons ligt het te ver af van wat bedoeld wordt met 'e-sport'.

EVO 2017: finale van het Street Fighter V-toernooi.

Zelfs als we een filter toepassen om de games over te houden die volgens ons wel onder die noemer vallen, blijft er een fikse lijst over. In principe is voor elke game die competitie toelaat wel een toernooi te vinden. Onlangs kondigde Bandai Namco aan dat er een e-sportcompetitie rond MotoGP wordt gehouden, waarbij zestien racers zich online kunnen kwalificeren voor een finale-evenement aan het einde van het MotoGP-seizoen. Op Dreamhack Atlanta, dat in juli werd gehouden, passeerden liefst tien games de revue, met daarbij enkele grote titels zoals League of Legends en Counter-Strike: Global Offensive, maar bijvoorbeeld ook Street Fighter V, Injustice 2, Tekken 7 en Smash Bros. De prijzenpot in die toernooien is op Dreamhack kleiner dan bij de grotere e-sporttoernooien, maar bij een ander toernooi, de Evo Championship Series, ligt dat anders. Dat toernooi is min of meer het 'main event' voor fighting games, met per game een prijzenpot van tienduizenden dollars.

Dan zijn er nog toernooien die door uitgevers zelf gedragen worden. Activision pompt al jaren miljoenen in de Call of Duty-toernooien, waarbij elk seizoen eindigt met het Call of Duty Championship, de finale van de Call of Duty World League. EA Sports organiseert de belangrijkste toernooien voor FIFA, en onder meer Sony en Slightly Mad Studio's strijden met Gran Turismo Sport en Project Cars 2 om het grootste stuk van de taart als het gaat om racegames in e-sports. Wat je ook speelt, er is vrijwel altijd een competitie voor te vinden zodat je in theorie kunt spreken over een e-sport. Er zijn echter nog andere variabelen die bepalen in hoeverre een specifieke game geschikt is als toernooisport.