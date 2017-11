Volgende Hearthstone-uitbreiding heet Kobolds & Catacombs

Het digitale kaartspel Hearthstone, van ontwikkelaar Blizzard Entertainment, krijgt een nieuwe utibreiding. Kobolds & Catacombs neemt spelers mee naar een ondergrondse kerker vol met vallen, vijanden en buit. De uitbreiding voegt nieuwe kaarten, een keyword en een singleplayermodus genaamd Dungeon Run toe.

Ben Brode, game director van Hearthstone, noemt de uitbreiding 'een liefdesbrief voor dat klassieke dungeon crawling uit oude fantasygames'. In totaal voegt de uitbreiding 135 nieuwe kaarten toe, waaronder nieuwe legendary weapon collectibles voor alle negen klassen. Een van de nieuwe kaarten, Marin The Fox, is gratis voor iedereen die vanaf maandag inlogt op de game. Enkele nieuwe kaarten uit Kobolds & Catacombs onthult Brode spelenderwijs op het podium, dat terug te kijken is op YouTube. Het nieuwe keyword dat spelers krijgen, is 'recruit'.

Volledig nieuw is de singleplayermodus genaamd Dungeon Run. Daarin moeten spelers het opnemen tegen acht willekeurige bosses, met aanvankelijk een deck van tien willekeurige kaarten. Bij iedere overwinning krijgen spelers kaarten erbij, maar iedere opvolgende boss wordt ook sterker. Als spelers verliezen, dan wordt het hele deck weggegooid en moeten ze opnieuw beginnen. Brode omschrijft het als een 'Hearthstone rogue-like' en 'de meest herspeelbare singleplayercontent die de game heeft'. Deze spelmodus zal helemaal gratis zijn. In december moet Kobolds & Catacombs verkrijgbaar zijn.