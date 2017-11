Blizzard toont nieuwe hero en map voor Overwatch

Blizzard heeft op vrijdag op zijn eigen BlizzCon-evenement een nieuwe hero en een nieuwe map voor de populaire multiplayershooter Overwatch onthuld. De hero, Moira, valt in de support-klasse en kan haar krachten zowel gebruiken om schade aan te richten als teamgenoten te genezen. De map is een themapark gebaseerd op andere bekende games van de studio.

Uit de onthullingstrailer van Moira blijkt dat de dame een geneticus is van de terroristische organisatie Talon. Met haar krachten kan ze teleporteren, maar ook energie afvuren in de vorm van stralen of een weerkaatsende bol die, naar keuze, het team geneest of de vijand schaadt. Wanneer de nieuwe hero het slagveld zal betreden, maakt Blizzard niet bekend. De gamemaker houdt het alleen bij 'binnenkort'. Moira wordt nummer 26 van de cast van de game en zal het vijfde personage zijn dat na release toegevoegd wordt.

Op de nieuwe map, genaamd Blizzard World, vinden spelers allerlei attracties terug die bekend zijn van andere Blizzard-games als Warcraft en Starcraft. De map is geschikt voor de Hybrid-spelmodus, waar zowel Assault als Escort op gespeeld wordt. Er moet dus zowel een voertuig geëscorteerd worden als controlepunten ingenomen worden door het aanvallende team. Ook voor deze map is geen releasedatum bekend, maar hij moet 'binnenkort' op de testservers te vinden zijn.