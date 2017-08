Blizzard maakt competitieve seizoenen in Overwatch korter

Blizzard voert wijzigingen door in de competitieve seizoenen van Overwatch. Met ingang van seizoen 6 worden de seizoenen korter; ze duren voortaan twee in plaats van drie maanden. Daarmee wil Blizzard stagnatie voorkomen.

Volgens Overwatch-regisseur Jeff Kaplan, die de veranderingen aankondigt in een video, zijn de kortere seizoenen leuker en lonender. Ondanks de kortere duur moeten spelers ruwweg hetzelfde aantal competitiepunten kunnen scoren.

Hij kondigt ook aan dat de mate waarin de skill rating vervalt, afneemt. Spelers met een Diamond-ranking of hoger hoeven nog maar vijf potjes per week te spelen om te voorkomen dat hun rating in verval raakt. En als dat toch gebeurt, verliezen spelers voortaan 25 punten in plaats van 50.

Verder gaat Blizzard wedstrijden op Control-maps korter maken. Momenteel gaan veel wedstrijden door in de extra tijd en daarom duren ze lang. Voortaan wordt na drie potjes de winnaar bepaald. Nu kunnen wedstrijden maximaal vijf potjes duren. Ook Placement-wedstrijden worden aangepast, zodat spelers terechtkomen in potjes met andere spelers die ongeveer hetzelfde niveau hebben.

Kaplan zegt dat alle wijzigingen nauwlettend in de gaten gehouden zullen worden. Het zesde competitieve seizoen van Overwatch begint op 31 augustus.