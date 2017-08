Gerucht: Apple presenteert nieuwe iPhones op 12 september

Een Franse website stelt dat dat Apple zijn nieuwe iPhones op 12 september presenteert. De website baseert zich op op bronnen bij providers. Op het evenement zou Apple drie iPhones willen presenteren, waaronder het model met vrijwel randloos scherm.

Apple zou providers op de hoogte hebben gebracht van de datum, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het verschijnen van de nieuwe modellen. Mac4Ever noemt niet van welke providers het de informatie heeft gekregen. Dinsdag claimde dezelfde website al dat de presentatie op 12 september plaatsvindt, de Fransen zouden dat gehoord hebben van bronnen uit Cupertino.

Apple kiest vaak de tweede dinsdag of woensdag in september voor de presentatie van zijn telefoons. Een andere mogelijke datum is 6 september. De verwachting is dat Apple volgende week laat weten wanneer de aankondiging plaatsvindt.

De verwachting is dat Apple met drie nieuwe iPhones komt: twee opvolgers van de huidige iPhone 7-modellen en een topmodel met een oledscherm. Veel informatie over dit toestel kwam al naar buiten, onder andere door verwijzingen in de HomePod-firmware. Verder zou er een nieuwe Apple Watch met 4g-ondersteuning komen en komt er vermoedelijk een nieuwe Apple TV met 4k-ondersteuning.

Mockup van hoe de komende iPhones eruit zouden kunnen zien. Bron: iDropNews