HomePod-firmware biedt details over iPhone 8 en mogelijke 4k-Apple TV

Nadat de HomePod-firmware eerder al het iPhone 8-ontwerp leek te onthullen, zijn er aanvullende details over de telefoon uit de software voortgekomen. Dit keer over de gezichtsherkenning, die ook zou werken als de telefoon ligt. Daarnaast biedt de software details over een mogelijke 4k-Apple TV.

De informatie over de Apple TV is afkomstig van ontwikkelaar Guilherme Rambo. Hij ontdekte een verwijzing naar een 4k-weergavemodus in de HomePod-code. Daarnaast vond hij een aanwijzing voor hdr-ondersteuning door HDR10 en Dolby Vision. In februari ging al eerder het gerucht dat er een Apple TV met 4k-ondersteuning op komst is. Toen was de informatie afkomstig van persbureau Bloomberg, dat ook details gaf over de weggelaten functies.

De HomePod-firmware bevat daarnaast informatie over de mogelijke gezichtsherkenning van de iPhone 8. De site iHelp ontdekte code die erop wijst dat deze methode voor het ontgrendelen het de telefoon ook werkt als het toestel op tafel ligt. Ook deze informatie kwam al eerder naar buiten via Bloomberg, dat deze functionaliteit in juli omschreef. Apple zou bij zijn aankomende toestel gebruikmaken van een 3d-camera in plaats van een vingerafdrukscanner.

Deze techniek wordt aangeduid als PearlID. Eerder bleek de HomePod-software al details te bevatten over deze techniek en over het ontwerp van de iPhone 8, die in de documentatie wordt aangeduid als 'D22'. Het gaat om de software van Apples HomePod-speaker, die het bedrijf in juni presenteerde.