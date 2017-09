Gerucht: Apple voegt mobiele A10X-soc toe aan nieuwe Apple TV

De komende Apple TV met 4k-ondersteuning, die waarschijnlijk dinsdag door Apple wordt gepresenteerd, krijgt mogelijk de beschikking over de mobiele A10X als soc. Deze krachtigste mobiele chip van Apple zit onder andere in de nieuwste iPad Pro.

De toevoeging van deze mobiele soc blijkt volgens programmeur Steven Troughton-Smith uit de bestudering van de firmware, zo meldt 9to5Mac. Met deze A10X als soc wordt de nieuwe Apple TV een krachtige mediaspeler, die mede daardoor wellicht ook ingezet kan worden voor het spelen van games.

Door de toevoeging van A10X-soc kan het apparaat waarschijnlijk ook beelden in 4k-resolutie op 60fps afspelen. De nieuwe mediaspeler van Apple krijgt vermoedelijk 3GB aan werkgeheugen. Eerder kwamen er al geruchten met nadere details over de mediaspeler naar buiten. Het apparaat ondersteunt waarschijnlijk de hdr-formaten HDR10 en Dolby Vision.

Met de A10X wordt de nieuwe mediaspeler een stuk krachtiger dan de Apple TV die in 2015 uitkwam met een A8-soc. De A10X, die in 2017 uitkwam, heeft een twee keer zo grote rekenkracht als de A8 en de gpu is ongeveer drie keer zo krachtig. Ten opzichte van de A9 uit de iPhone 6S is de A10X wat rekenkracht betreft zo'n veertig procent sneller. De A10X wordt op 10nm gebakken, heeft 8MB L2-cache, maar geen L3-cache. De chip heeft drie Fusion-processors met ieder twee kernen, die op maximaal 2,36GHz draaien.