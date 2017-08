Gerucht: Apple presenteert Apple TV met 4k- en hdr-ondersteuning dit najaar

De komende Apple TV met 4k-ondersteuning waarover al een half jaar geruchten gaan, komt dit najaar al uit. De fabrikant zou het apparaat samen met de volgende iPhones en nieuwe Apple Watch-modellen willen presenteren.

Als Apple de nieuwe settopbox samen presenteert met de nieuwe iPhones, is dat mogelijk op 12 september zijn. Apple is nu nog in gesprek met videodiensten die apps hebben voor Apple TV om de beelden aan te bieden in 4k en hdr, meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De Apple TV heeft een nieuwere processor aan boord om 4k-hdr-beelden te kunnen uitsturen. Bloomberg vermeldt niet om welke processor het gaat.

Er gaan al maanden geruchten over de komende streamingbox. Ook toen al was er sprake van een update met 'betere kleuren' die wellicht op hdr zou wijzen. De meest recente versie van Apple TV kwam in 2015 uit. Tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC beloofde Apple al dat gebruikers dit najaar veel meer zouden horen over vernieuwingen in tvOS, het besturingssysteem van de de settopbox.