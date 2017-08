The Wall Street Journal: Apple investeert 1 miljard dollar in tv-series

Volgens The Wall Street Journal, die zich baseert op ingewijden, trekt Apple een miljard dollar uit voor de aankoop en productie van eigen tv-series. De iPhone-maker zou daarmee de concurrentie met Netflix en Amazon aan willen gaan.

Volgens bronnen van de Amerikaanse krant is het bedrag bedoeld om in het komende jaar eigen tv-series te maken en rechten voor het uitzenden van series aan te kopen. Het zou genoeg zijn om tot tien verschillende series aan te kunnen bieden. Het budget is in handen van Jamie Erlicht en Zack van Amburg, die door Apple in juni zijn aangesteld als Heads of Programming. De twee Hollywood-veteranen waren tot voor kort werkzaam voor Sony.

De WSJ stelt dat het bedrag ongeveer de helft is van wat HBO vorig jaar uitgaf en vergelijkbaar is met wat Amazon in 2013 uitgaf aan producties. Dat was voor Amazon het tweede jaar waarin het eigen series maakte. Netflix heeft een nog veel groter budget voor eigen producties. Eind vorig jaar maakte de streamingdienst bekend dit jaar zes miljard dollar uit te zullen geven aan het maken van eigen series en films.

Apple is al langer bezig met eigen producties. In juni zette het de eerste episode van zijn eigen serie Planet of the Apps online. Begin augustus verscheen de eerste aflevering van Carpool Karaoke, eveneens een Apple-productie. Deze twee series worden nu aangeboden via Apple Music. Of de komende series ook via de muziekstreamingdienst worden aangeboden of een eigen plek krijgen, is nog niet bekend.