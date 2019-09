Apple investeert nog eens 250 miljoen dollar in Gorilla Glass-fabrikant Corning

Apple investeert 250 miljoen dollar in Corning, de fabrikant die bekend is van zijn Gorilla Glass voor onder andere smartphones. In 2017 investeerde Apple al 200 miljoen dollar in het bedrijf. Het geld is bestemd voor onderzoek en ontwikkeling.

Apple gebruikt het beschermglas van Corning voor zijn iPhones, iPads en Apple Watch. De investering moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe processen om nog beter beschermglas te maken voor een volgende generatie van consumentenapparaten, schrijft Apple.

Het bedrag van 250 miljoen dollar komt uit het Advanced Manufacturing Fund van Apple. Met dat fonds investeert Apple in fabrikanten die in de Verenigde Staten onderdelen produceren die gebruikt worden in bijvoorbeeld iPhones en iPads. Eind 2017 investeerde Apple bijvoorbeeld 390 miljoen dollar in Finisar, een bedrijf dat lasers maakt die voor de Face ID-camera gebruikt worden. In datzelfde jaar investeerde Apple ook al 200 miljoen dollar in Corning.

Apple zegt tot nu toe meer dan een miljard dollar geïnvesteerd te hebben in Amerikaanse bedrijven. De iPhone-fabrikant heeft toegezegd om in totaal vijf miljard dollar te investeren.