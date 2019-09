NBCUniversal start in april volgend jaar met videostreamingdienst Peacock

NBCUniversal heeft details over zijn eigen streamingdienst bekendgemaakt. Die krijgt de naam Peacock en start in april 2020. Wat een abonnement kost is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de dienst in Nederland en België uitkomt.

Als de dienst uitkomt zal er 15.000 uur aan materiaal op te zien zijn, schrijft NBCUniversal in een aankondiging. Het mediabedrijf bezit onder andere de rechten op de series The Office en Parks and Recreation. Ook komen er nieuwe producties die speciaal voor de streamingdienst worden gemaakt. Zo verschijnt er een reboot van Battlestar Galactica en een nieuwe serie Brave New World, gebaseerd op het gelijknamige sciencefictionboek van de Britse schrijver Aldous Huxley.

Universal Pictures gaat films uitbrengen op Peacock en komt ook met nieuwe producties voor de streamingdienst. Bekende franchies van Universal zijn onder andere de Fast & Furious, Bourne en Despicable Me. Ook animatiestudio DreamWorks is onderdeel van het concern.

De naam Peacock is verwant aan het NBC-logo dat is gebaseerd op pauwenveren. Wat een Peacock-abonnement gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt. NBCUniversal zegt daar meer details over te geven als de release dichterbij komt. Wel zegt het bedrijf dat er verschillende abonnementsvormen komen, met en zonder advertenties.

NBCUniversal kondigde begin dit jaar al aan dat het met een eigen streamingdienst zou komen en daarbij werd ook gezegd dat de dienst in Europa uit zou komen. De Peacock-website die nu in het leven is geroepen laat in Nederland zien dat de dienst niet beschikbaar is in die regio.