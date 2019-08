Videoland komt in 2021 met goedkoper abonnement met advertenties

De Nederlandse streamingdienst Videoland komt in 2021 met een nieuw abonnement dat goedkoper zal zijn dan de 7 euro per maand die Disney+ kost. Klanten krijgen daarbij 'een beperkt aantal gerichte advertenties' te zien.

De advertentievrije variant van Videoland blijft ook beschikbaar, die kost 9 euro per maand. De dienst zegt echter tegen de Volkskrant dat er behoefte is aan een goedkoper abonnement en komt daarom met de variant met advertenties. Wat dat abonnement precies gaat kosten en hoe frequent die advertenties zijn, is nog niet bekend. De dienst moet in ieder geval goedkoper worden dan Disney+, die nieuwe streamingdienst gaat in november in Nederland van start voor 7 euro per maand. Ook zegt Videoland te werken aan een familieabonnement.

Verder maakt Videoland in het gesprek met de Volkskrant bekend dat het in Nederland 600.000 betalende abonnees heeft. De dienst denkt de komende jaren relevant te kunnen blijven omdat het onderdeel is van de RTL Group, die de komende jaren 'honderden miljoenen' in streamingvideo stopt. In Nederland wordt er tientallen miljoenen geïnvesteerd volgens Videoland.

De dienst wil zich onderscheiden door met name Nederlandse films en series aan te bieden. Dit najaar begint de dienst de Videoland Academy, waar een miljoen euro voor beschikbaar wordt gesteld. Dat geld gaat naar jonge film- en documentairemakers die daarmee vier fictiefilms van drie kwartier en een documentairedrieluik gaan maken. RTL gaat minimaal drie jaar geld investeren in het initiatief dat door het Nederlands Filmfonds wordt gesteund.