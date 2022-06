Streamingdienst Videoland heeft ongeveer 835.000 betalende gebruikers

RTL's streamingdienst Videoland heeft rond de 835.000 betalende gebruikers. Dat is af te leiden uit de kwartaalcijfers van moederbedrijf RTL Group. Het aantal betalende gebruikers nam afgelopen jaar met 40 procent toe.

RTL meldt zelf de exacte klantaantallen niet, maar die zijn te berekenen uit de groeicijfers en het totaal van het aantal betalende gebruikers van de betaalde streamingdiensten van het bedrijf. Volgens RTL nam het aantal betalende gebruikers met 40,2 procent toe ten opzichte van eind juni vorig jaar. Het jaar ervoor was de groei 58,2 procent.

Volgens RTL was de groei te danken aan de exclusieve series die op het platform te zien zijn, zoals realityprogramma Temptation Island en misdaadserie Mocro Maffia. Het aantal gekeken minuten op Videoland nam toe met 30,9 procent.

Videoland kwam deze zomer met andere abonnementen. Het basisabonnement kost 4,99 euro per maand en bevat reclames. Bovendien is de dienst voorlopig bruikbaar op slechts een beperkte set aan apparaten en kunnen gebruikers op een apparaat tegelijk kijken. Daarnaast zijn er de reclamevrij abonnementen Plus en Premium, die onderling verschillen in maximaal aantal gelijktijdige streams: twee en vier.