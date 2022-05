'Nederlandse huishoudens hebben minder vaak alleen Netflix-abonnement'

Volgens Telecompaper hebben steeds meer Nederlandse huishoudens abonnementen op verschillende videostreamingdiensten. Vorig jaar had twee derde van de huishoudens met zo'n abonnement alleen Netflix, nu is dat nog maar de helft van de huishoudens.

Telecompaper stelt dat de komst van Disney+ daar waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van is. Volgens de marktonderzoeker combineert 16 procent van de huishoudens met een abonnement op een streamingdienst Disney+ en Netflix, al dan niet in combinatie met andere diensten als Prime Video en Videoland. De populairste combinatie bij Nederlandse huishoudens is volgens Telecompaper nog altijd Netflix en Videoland. Dat is al vijf kwartalen op rij het geval.

Netflix is volgens Telecompaper bij 40 procent van alle Nederlandse huishoudens in gebruik. Nog eens 6 procent van de huishoudens zou zich ergens in de komende zes maanden op de streamingdienst willen abonneren, of weer terug willen keren. Eenzelfde percentage zou in diezelfde periode een abonnement op Disney+ overwegen.

Nederland telt volgens het CBS een kleine acht miljoen huishoudens. Daarmee zou Netflix zo'n 3,2 miljoen abonnees hebben en zouden nog eens 480.000 huishoudens een abonnement overwegen. Internationale streamingdiensten als Netflix, Prime en Disney+ doen zelf geen uitspraken over het aantal abonnees per land. Het Nederlandse Videoland heeft zo'n 835.000 abonnees, dat bleek in augustus uit kwartaalcijfers van moederbedrijf RTL.