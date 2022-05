CBS: omzet uit verkopen Nederlandse webwinkels is met 55 procent gegroeid

Webwinkels gevestigd in Nederland hebben in het tweede kwartaal van dit jaar 55 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het is de hoogste groei ooit gemeten. De groei was nog groter bij winkels die ook fysieke vestigingen hebben.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat Nederlandse multichannelers in het tweede kwartaal een omzet hebben gedraaid die 68 procent hoger was dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit zijn winkels die ook fysieke vestigingen hebben en waarbij het zwaartepunt niet op online verkopen ligt. De omzetgroei bij webwinkels die alleen online verkopen, was in dezelfde periode 45 procent. Bij de hele detailhandel samen gaat het om een groei van 55 procent.

De omzet uit verkopen van Nederlandse webwinkels groeit jaarlijks, maar de stijging is dit jaar veel hoger dan gebruikelijk. Waarschijnlijk komt dat door het coronavirus en de lock-down die in maart volgde, waardoor veel winkels gesloten waren.

Volgens het CBS kopen Nederlanders ook steeds vaker online producten bij webwinkels die niet in Nederland gevestigd zijn. In het tweede kwartaal van dit jaar was dat volgens het CBS goed voor een omzet van 696 miljoen euro bij die winkels. Het gaat om voorlopige cijfers, gebaseerd op een experimentele meetmethode. Ondanks de stijging is de omzet van Europese webwinkels uit verkopen aan Nederland maar een klein aandeel van wat Nederlandse consumenten uitgeven. In 2018 was dat volgens het CBS nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet.