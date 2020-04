'Online omzet productverkopen is met 60 procent gestegen sinds corona-uitbraak'

De omzet van grote Nederlandse webwinkels voor onder andere it & telecom en elektronica is sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus met meer dan zestig procent gestegen, claimt Thuiswinkel.org op basis van GfK-cijfers.

Thuiswinkel.org, een branchevertegenwoordiger voor online winkeliers, meldt dat in de week van 16 tot en met 22 maart, de eerste week na de uitbraak in Nederland, de online omzet met zo'n 61 procent steeg ten opzichte van vorig jaar. Het gaat daarbij om omzet van webwinkels in de sectoren it & telecom, doe-het-zelf en tuin, elektronica, persoonlijke verzorging en mode. De cijfers zijn afkomstig van de Retail Recap van onderzoeksbedrijf GfK, die wekelijks een overzicht geeft van de omzetontwikkeling van de grootste Nederlandse non-food-retailers.

In de weken voor Pasen liep de omzet op tot ongeveer 67 procent en in de week van 13 april bedroeg de omzetstijging volgens de cijfers zelfs 72 procent. Volgens Thuiswinkel.org gaat het bij de betreffende sectoren om 30 miljoen euro extra omzet per week ten opzichte van vorig jaar. Volgens de branchevertegenwoordiger zijn de omzetstijgingen bij andere marktsegmenten zoals online eten en drinken, gezondheid, sport, wonen, boeken en bloemen ook 'meer dan significant'.