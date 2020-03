Thuiswinkel.org roept webwinkels op retourtermijn te verlengen

Thuiswinkel.org adviseert webwinkels om hun retourtermijn te verlengen. Doorgaans zit deze termijn op veertien dagen, de minimale wettelijke termijn. De thuiswinkelorganisatie wil dat deze termijn wordt verdubbeld.

Thuiswinkel.org schrijft dat het veel vragen van consumenten krijgt over hoe ze gebruik moeten maken van het herroepingsrecht en of ze in de huidige situatie van de coronacrisis hun bestelling wel veilig terug kunnen sturen, gezien het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Volgens de thuiswinkelorganisatie betekent dit dat het lastig kan worden om een pakket binnen de termijn van veertien dagen terug te sturen. Thuiswinkel.org stelt stelt dat consumenten door de coronacrisis in belangrijke mate afhankelijk zijn van webwinkels, omdat online winkelen 'op dit moment de veiligste manier is om aan producten te komen'.

Wijnand Jongen, de directeur van de organisatie, doet daarom een oproep. "Door webwinkels op te roepen hun herroepingstermijn tijdelijk te verlengen naar minimaal dertig dagen, geven we de markt, consumenten en vervoerders rust. Tegelijkertijd garanderen webshops klanten nog altijd dezelfde rechten als voor de pandemie, maar in plaats van binnen veertien dagen aan te moeten geven dat ze een product retour willen sturen, wordt dit minimaal dertig dagen. Vervolgens hebben consumenten wettelijk gezien nog eens veertien dagen extra om het pakket daadwerkelijk te retourneren. Daarmee wordt het herroepingsrecht ten gunste van de klant uitgebreid."

Dit is een oproep of advies; het is aan de individuele webwinkels of ze de herroepingstermijn daadwerkelijk willen verlengen. Volgens Jongen heeft deze verlenging ook voordelen voor de webwinkels, omdat vervoerders het nu extra druk hebben en de volumes in bepaalde sectoren flink zijn toegenomen.

Het herroepingsrecht komt voort uit EU-regels die in de lidstaten in nationale wetgeving zijn omgezet. In Nederland is de implementatiewet die de retourtermijn op veertien dagen stelt, in 2014 ingevoerd. Het herroepingsrecht houdt in dat consumenten zorgeloos telefonisch of via internet aankopen kunnen doen in de wetenschap dat de koopovereenkomst probleemloos kan worden ontbonden. In essentie is het een 'probeerrecht', wat betekent dat consumenten een product uit de verpakking mogen halen en mogen testen of proberen.