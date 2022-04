'Van Nederlandse online kopers gebruikt 58 procent ook smartphone voor aankopen'

Meer dan de helft van de online shoppers in Nederland gebruikte in de eerste helft van 2021 minstens een keer per jaar de smartphone om aankopen te doen. Dat beweert Thuiswinkel.org op basis van cijfers van onderzoeksbureau GfK.

Uit het in opdracht van Thuiswinkel.org uitgevoerde onderzoek blijkt dat het aantal smartphoneshoppers in de eerste helft van 2021 met 11 procent is gestegen ten opzichte van een jaar daarvoor, waardoor 58 procent van de Nederlandse e-shoppers in de eerste twee kwartalen van 2021 minstens een keer een smartphone heeft gebruikt om online iets te bestellen. Volgens Thuiswinkel is het percentage nog niet eerder zo hoog geweest. In totaal werd in de eerste helft van 2021 volgens het onderzoek 14,8 miljard euro uitgegeven aan online aankopen, wat een stijging is van 19 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Thuiswinkel.org geeft als voornaamste reden voor de groei van de online bestedingen de coronamaatregelen. Mede daardoor kwamen er in vergelijking met het eerste halfjaar van 2020 1,2 miljoen nieuwe online winkelaars in Nederland bij, waardoor 95 procent van de volwassenen zichzelf nu een e-shopper zou mogen noemen. Of de cijfers weer dalen nu de maatregelen in de laatste twee kwartalen van het jaar afzwakken, zal nog moeten blijken.

De cijfers zijn afkomstig van de Thuiswinkel Markt Monitor, een consumentenonderzoek dat elk kwartaal uitgevoerd wordt door onderzoeksbedrijf GfK. Voor het onderzoek is er volgens GfK een steekproef gehouden onder netto tienduizend personen, en is er retailonderzoek gehouden onder meer dan tienduizend verkooppunten. Volgens GfK zijn de respondenten representatief naar geslacht, leeftijd, huishoudgrootte en district.

Bij deze resultaten moet wel gezegd worden dat Thuiswinkel.org zelf geen onafhankelijke instantie is, maar een branchevertegenwoordiger voor online winkeliers. Het onderzoek van de vereniging is ook 'powered by iDEAL', terwijl er ondertussen in de Markt Monitor onderzoek wordt gedaan naar de groei van de populariteit van de betaaldienst bij online aankopen.