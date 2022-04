Belgen deden in eerste kwartaal 2021 helft meer online aankopen dan jaar geleden

Belgen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal 41,9 miljoen online aankopen gedaan. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 28 miljoen. De online aankopen van het afgelopen kwartaal hadden een waarde van 2,84 miljard euro.

Volgens de Market Monitor van BeCommerce gaven Belgen online meer uit aan fashion, elektronica en 'spelamusement'. Een vierde van het totale aantal online aankopen gebeurden binnen de categorie gaming en gambling. Volgens de marktonderzoeker werden acht op de tien speelgoedartikelen online aangekocht.

Een kwart van de ondervraagde respondenten gaf aan meer elektronische producten online te kopen dan voor de coronacrisis. Volgens BeCommerce is het consumentenvertrouwen om dure producten online te kopen in de coronacrisis versterkt. Ook zou het gemak van thuislevering bij consumenten in de smaak vallen.

Belgen gebruiken bij 59 procent van de online aankopen de elektronische betaalmethode Bancontact. Creditcards en PayPal staan op plek twee en drie. Bij 37 procent van de aankopen werd een smartphone gebruikt, maar de laptop is met 52 procent van de aankopen nog het populairste toestel voor een online aanschaf. Ook geven Belgen hogere bedragen uit via de laptop, aldus het onderzoek.

In België is online winkelen nog altijd minder populair dan in Nederland. De Nederlandse brancheorganisatie Thuiswinkel.org heeft nog geen cijfers over het eerste kwartaal van 2021 bekendgemaakt, maar vorig jaar kochten 13,8 miljoen Nederlanders iets online en werden er in totaal 334,9 miljoen online aankopen gedaan, goed voor een waarde van 26,6 miljard euro. Belgen deden vorig jaar in totaal 127 miljoen online aankopen, met een waarde van 10,3 miljard euro.