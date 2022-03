Belgen gaven vorig jaar 12,1 miljard euro uit aan online aankopen

In 2021 gaven Belgen 12,1 miljard euro uit aan goederen en diensten via e-commerce. Dat is volgens sectorfederatie BeCommerce 18 procent meer dan in 2020. De Belg kocht vorig jaar gemiddeld 20 keer online en dat in totaal voor een gemiddeld bedrag van 1445 euro.

Volgens BeCommerce deed de Belg vorig jaar 20 procent van al zijn uitgaven online en dat resulteerde in 168 miljoen online aankopen, 35 procent meer dan in 2020. Kledij was het populairst. BeCommerce gaf geen jaarcijfers mee, maar stelt dat tijdens het vierde kwartaal van 2021 20 procent van de online aankopen kleding was. De gaming-categorie was in die periode goed voor 19 procent van de online aankopen en de entertainmentcategorie was goed voor 10 procent.

Volgens BeCommerce gebeurde "bijna de helft" van de online aankopen van de Belgen vorig jaar met de laptop en 17 procent van de Belgen zou de smartphone hebben gebruikt om online bestellingen te plaatsen. Met die smartphone werden bestellingen geplaatst van gemiddeld 72 euro. In 2019 was dat nog 102 euro en in 2020 was dat gemiddeld 81 euro.