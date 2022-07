Amazon krijgt 'in de komende maanden' Belgische webshop

Amazon krijgt een lokale webwinkel voor Belgische gebruikers. De webwinkel komt binnenkort beschikbaar via de url 'amazon.com.be'. Top op heden kunnen Belgen alleen via de Nederlandse, Duitse of Franse versie van Amazon aankopen doen.

Amazon wil zijn lokale webshop voor Belgische gebruikers 'in de komende maanden' beschikbaar maken, schrijft het bedrijf in een persbericht. De webwinkel is vanaf dan te bereiken via de url 'amazon.com.be'. Het bedrijf kiest voor dat adres, omdat 'amazon.be' al jarenlang in gebruik is door de Belgische verzekeraar Baloise. Belgische kmo's die hun producten via Amazon België willen aanbieden, kunnen zich daarvoor nu al aanmelden, schrijft het bedrijf.

Dat Amazon een Belgische webwinkel begint, komt niet geheel als een verrassing. Het bedrijf zei in februari al dat het in de herfst een bezorgcentrum in Antwerpen opent. Business Insider bemachtigde vorige maand al documenten waaruit zou blijken dat de retailer naar België zou komen. Die documenten stelden dat de Belgische webwinkel eind september beschikbaar is. Amazon bevestigt dat niet in zijn persbericht.

Amazon maakt nog geen concrete informatie bekend over het aanbod dat het via Amazon België gaat aanbieden. Belgische gebruikers kunnen al langer producten bestellen via Amazon, maar dat moet dan via andere landen. Vlaamse gebruikers kunnen bijvoorbeeld in het Nederlands winkelen bij Amazon Nederland en Duitsland. Gebruikers uit Wallonië kunnen Amazon Frankrijk gebruiken.