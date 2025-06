Amazon start verkoop tweedehandsartikelen in België

Amazon is begonnen met het aanbieden van de dienst Amazon Used in België. Daarmee kunnen verkopers tweedehandsartikelen, gebruikte of teruggestuurde producten voor een lagere prijs aanbieden.

Amazon Used is op dinsdag beschikbaar gekomen in België, meldt Het Nieuwsblad op basis van persbureau Belga. Volgens Amazon kunnen verkopers zelf een label toevoegen dat meer informatie geeft over de staat van een product: Als Nieuw, Zeer Goed, Goed en Acceptabel.

Bij Als Nieuw is het item in 'perfecte staat', maar de verpakking kan een paar beschadigingen hebben. Een product met de staat Zeer Goed is beperkt gebruikt, maar kan 'een paar kleine cosmetische imperfecties hebben. Ook kunnen niet-essentiële accessoires ontbreken. Als de staat Goed is, dan kan het product slijtage hebben door matig gebruik, maar functioneert het volledig. Ten slotte is er het label Acceptabel, wanneer een product duidelijke gebruikssporen heeft, maar nog steeds zijn hoofdfunctie dient.

De Amazon Used-dienst was al beschikbaar op andere Amazon-sites. In Nederland is het bekend onder de naam Retourdeals.