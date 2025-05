Amazons Alexa ondersteunt voortaan Nederlands

Amazons Alexa-assistent ondersteunt voortaan Nederlands. Dat bevestigt het bedrijf aan Tweakers, nadat lezers dat opmerkten. Gebruikers kunnen in het Nederlands spraakopdrachten geven, maar ook specifiek Nederlandse radiozenders of muziek opzoeken.

"Het klopt dat Alexa nu Nederlands spreekt en begrijpt. Klanten kunnen nu communiceren met Alexa met behulp van Nederlandse spraakopdrachten om hun smarthomeapparaten te bedienen, informatie op te vragen, timers, alarmen en herinneringen in te stellen, bekende Nederlandstalige liedjes af te spelen, nieuws en radiozenders te streamen en nog veel meer", zegt het bedrijf in een verklaring aan Tweakers. Lezers merken op dat de slimme assistent die taal al ondersteunt op moderne apparaten die nog updates krijgen. Ook de app zou inmiddels in het Nederlands te gebruiken zijn, al lijkt dat nog niet bij alle gebruikers het geval te zijn.

Amazon werkt al sinds zeker januari aan Nederlandse ondersteuning voor de slimme assistent. Het bedrijf begon toen met een test, waarbij het Nederlandse gebruikers om feedback vroeg. Het bedrijf gaf toen nog geen concrete details over een tijdspad. "Eerder dit jaar is inderdaad gedeeld dat Amazon bezig was met de ontwikkeling van Nederlandse taalondersteuning voor Alexa", zegt het bedrijf. "Amazon wilde deze ervaring beschikbaar stellen voor klanten zodra deze klaar was." Dat is nu dus het geval.