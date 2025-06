Amazon schaft thuiswerk af voor Amerikaans personeel - update

Amazon schaft thuiswerk af voor Amerikaanse kantoormedewerkers. Mogelijk geldt de maatregel ook in Europa. Vanaf 2 januari 2025 moeten alle medewerkers van de administratieve diensten in de VS voltijds terugkeren naar kantoor. Dat meldt ceo Andy Jassy.

De e-commercegigant had eerder dit jaar al een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor geëist, waarbij medewerkers drie dagen per week aanwezig moesten zijn. Nu gaat het een stap verder door een volledige terugkeer te eisen. Deze maatregel geldt voor de Amerikaanse tak van het bedrijf. Een werknemer bij Amazon Nederland vertelt aan Tweakers dat de maatregel mogelijk ook in Europa gaat gelden, hoewel dat nog niet is bevestigd. "Hier in het kantoor in Amsterdam gaat iedereen er vanuit dat dit global is", zegt de bron, die anoniem wenst te blijven.

Ook krijgen werknemers opnieuw vaste werkplekken toegewezen. Tot nu toe konden zij kiezen voor flexibele werkplekken. Europese vestigingen die al voor de pandemie flexibele werkplekken hadden, zullen deze regeling behouden. Het besluit heeft betrekking op honderdduizenden medewerkers. Jassy zegt in een blogpost dat de beslissing werd genomen omdat het voor medewerkers eenvoudiger zou zijn om te leren, plannen te maken en opleidingen te volgen wanneer ze samen zijn.

Update, 13.10 uur: Info van de werknemer bij Amazon Nederland is aan het artikel toegevoegd.