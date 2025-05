Amazon Prime Video toont teasertrailer Like a Dragon: Yakuza

Amazon heeft de eerste beelden van de televisieserie Like a Dragon: Yakuza vrijgegeven. In de trailer lijken verschillende personages uit het spel de revue te passeren, waaronder Kazuma Kiryu. Like a Dragon: Yakuza is vanaf 24 oktober te bekijken via Amazon Prime Video.

In de nieuwe trailer zijn enkele locaties uit de reeks te zien, waaronder een markt en een overdekte nachtclub. Amazon heeft geen nieuwe details over het verhaal vrijgegeven. Uit eerdere berichtgeving bleek al dat de reeks over het leven van Kazuma Kiryu zal gaan. Deze rol wordt gespeeld door de Japanse acteur Ryoma Takeuchi. De televisieserie is gebaseerd op de Yakuza-gamereeks, speelt zich af tussen 1995 en 2005 en zal uit zes afleveringen bestaan.