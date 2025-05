Amazon brengt Prime-serie uit met afleveringen op basis van games

Amazon brengt in december een Prime-serie uit die is gebaseerd op populaire games. Secret Level bestaat uit vijftien afleveringen, die stuk voor stuk draaien om een ander spel. Aan bod komen onder andere Pac-Man, Unreal Tournament en Dungeons and Dragons.

De serie komt beschikbaar op streamingdienst Amazon Prime. Secret Level verschijnt daar op 10 december, schrijft Amazon. De serie wordt geproduceerd door Amazon MGM Studios en gemaakt door Blur Studio, de maker van de anthologie Love, Death & Robots. Het gaat om vijftien afleveringen met ieder een uniek verhaal.

Elke aflevering is gebaseerd op een andere game. Dat zijn:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons and Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

Pac-Man

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Daarnaast is een deel in de serie gebaseerd op 'verschillende PlayStation Studio-games'. In een trailer is onder andere Kratos uit God of War te zien.