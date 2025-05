Techland kondigt standalonegame Dying Light: The Beast aan

Techland heeft Dying Light: The Beast aangekondigd tijdens gamescom. Aanvankelijk was de nieuwe zombiegame bedoeld als dlc voor Dying Light 2: Stay Human, maar de ontwikkelaar heeft er uiteindelijk een standalonegame van gemaakt.

Techland schrijft dat The Beast begon als een uitbreiding voor de tweede Dying Light-titel. Nadat het verhaal vroegtijdig uitlekte, verschoof de aanpak van de ontwikkelaar. Zo besloot Techland onder meer om Kyle Crane terug te halen, de protagonist van de originele game. Zijn stem wordt opnieuw ingesproken door Roger Craig Smith.

De gebeurtenissen van Dying Light: The Beast vinden plaats tussen die van het eerste en tweede deel. Het spel speelt zich af in Castor Woods, een voormalige toeristische bestemming die overspoeld is door zombies. In plaats van de dichtbebouwde stedelijke gebieden uit de vorige games, bevinden spelers zich nu in een nieuwe, landelijke omgeving.

Omdat eigenaren van de Ultimate Edition van Dying Light 2: Stay Human een dlc is beloofd, ontvangen zij Dying Light: The Beast gratis. De Ultimate Edition is nog verkrijgbaar tot 30 september 2024. Het is nog niet bekend wanneer The Beast precies verschijnt. De game wordt uitgebracht voor de PlayStation, Xbox en pc. De pc-versie zal beschikbaar zijn via Steam en de Epic Games Store.