Dying Light 2-update voegt fotomodus toe

Techland heeft dinsdag een update uitgebracht voor zijn zombiegame Dying Light 2. De update voegt onder meer een fotomodus en nieuwe items toe aan het spel. Er zijn tevens diverse kleine bugfixes doorgevoerd.

De fotomodus is een functie waar veel spelers om hadden gevraagd. De functie laat de speler foto's maken, die in de modus zelf bewerkt kunnen worden. Er zijn onder meer verschillende filters en 'special effects'. De modus is beschikbaar in de singleplayercampagne en werkt in de meeste gevallen, schrijft Techland. Bij sommige actiescènes of poses kan het zijn dat deze vanwege complexiteit niet beschikbaar is.

Naast de fotomodus is er een nieuw beloningssysteem beschikbaar in de vorm van het personage Harper. Hij is te vinden in de Fish Eye Canteen, waar hij de speler uitdagingen en activiteiten aanbiedt. Wanneer de speler deze voltooid, krijgt hij beloningen die passen bij zijn rank. Verder heeft Techland verschillende bugfixes doorgevoerd en prestaties verbeterd. Zo moet de verbinding in co-opmodus bij de PlayStation-versies nu stabieler zijn.

Dying Light 2 kwam op 4 februari 2022 uit voor consoles en pc. Binnen een maand na de release van het spel zijn er vijf miljoen exemplaren verkocht.