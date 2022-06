Atos verkent opsplitsing in twee afzonderlijke bedrijven

Het Franse techbedrijf Atos bekijkt de mogelijkheden om zich op te splitsen in twee delen. Het ene bedrijf zou zich dan bezighouden met beheerdiensten voor IT-infrastructuur, het andere met diensten voor big data en beveiliging.

Atos zelf spreekt van een ambitieus transformatieplan voor de opsplitsing. De beide bedrijven die daarbij zouden ontstaan, zouden elk hun eigen strategie en financiële basis krijgen. De bestaande activiteiten van de Tech Foundations-divisie zou Atos onder willen brengen in TFCo. Die divisie voor IT-beheer zette in 2021 5,4 miljard euro om, maar de inkomsten staan onder druk. Onder leiding van Nourdine Bihmane, vanaf dinsdag plaatsvervangend ceo, moet een zelfstandig bedrijf tegen 2026 weer winstgevend zijn.

Het andere bedrijf dat na de opsplitsing zou ontstaan, is Spinco, waarmee de bestaande Evidian-divisie voortgezet wordt. Onder deze noemer zouden Atos-activiteiten voor big data en IT-beveiliging gebundeld worden. Die groeiende activiteiten waren in 2021 goed voor 4,9 miljard euro aan omzet. De directeur van Spinco wordt volgens de plannen Philippe Oliva, die net als Bihmane tot plaatsvervangend ceo is benoemd. De ceo was tot nu toe Rodolphe Belmer, maar hij vertrekt om plaats te maken voor Bihmane en Oliva.