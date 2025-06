Franse overheid wil deel van noodlijdend Atos overnemen voor 700 miljoen euro

De Franse overheid heeft een overnamevoorstel ingediend bij Atos. Het gaat al jaren financieel slecht met het IT-bedrijf. De Franse overheid zegt nu delen van de Big Data & Security-afdeling van Atos over te willen nemen.

De Franse minister van Financiën, Bruno Lemaire, maakte in april al bekend dat er een intentieverklaring was verstuurd voor de overname. Daarin bood Frankrijk aan om de Advanced Computing-, Mission-Critical Systems- en Cybersecurity Products-bedrijfsonderdelen volledig over te nemen. Het land ziet die onderdelen als strategisch belangrijk.

Nu is er een officieel bod uitgebracht op de bedrijfsonderdelen in kwestie. Het gaat om een bod van 700 miljoen euro, schrijft The Register. Het management en de raad van bestuur van Atos gaan het voorstel bespreken met de Franse overheid. Het bedrijf benadrukt echter dat er geen garantie is dat de onderhandelingen slagen en er een definitieve overeenkomst volgt. Hoe de bedrijfsonderdelen na een eventuele overname precies worden ingericht, is nog niet bekend.

Atos heeft al jaren financiële problemen. In april gaf het bedrijf aan dat het 1,1 miljard euro nodig heeft om zijn activiteiten de komende twee jaar te financieren. Eerder deze week accepteerde het bedrijf een financieringsvoorstel van zijn grootste aandeelhouder, Onepoint. Volgens dat voorstel ondersteunt Onepoint Atos bij het herstructureren van zijn financiële schuld. Volgens The Register wordt het voorstel gesteund door diverse crediteuren van Atos, maar er moet nog een definitieve overeenkomst gesloten worden.

Atos is een grote Europese IT-dienstverlener, die onder meer verschillende Nederlandse en Belgische overheidsinstanties als klant heeft. Daarnaast beheert het de data en cybersecurity voor de Olympische Spelen die deze zomer in Parijs gehouden worden.