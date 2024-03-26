Atos draaide in 2023 miljardenverlies, overheidsklanten nemen maatregelen

Atos draaide vorig jaar een verlies van 3,44 miljard euro. Dat maakt het Franse IT-bedrijf op dinsdag bekend. Het bedrijf verkeert al langer in financiële nood. Meerdere Nederlandse instanties nemen maatregelen voor het geval dat Atos failliet gaat.

Atos deelde op dinsdag zijn jaarcijfers voor 2023, waarin het zijn verliezen bekendmaakte. Het verlies van 3,441 miljard euro werd voor een groot deel veroorzaakt door een afboeking van ruim 2,5 miljard euro. In 2022 draaide het Franse IT-concern ook al ruim een miljard euro verlies. Tegen het einde van vorig jaar bedroeg de schuldenstapel van Atos 4,65 miljard euro.

Het gaat al jaren financieel slecht met Atos. Het bedrijf hield sinds december vorig jaar gesprekken om twee bedrijfsonderdelen te verkopen, respectievelijk aan vliegtuigmaker Airbus en Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Beide gesprekken zijn inmiddels beëindigd, meldde ceo Paul Saleh op dinsdag. Atos zegt 'strategische alternatieven' te evalueren. Atos is momenteel in gesprek met banken en hoopt op een herkapitalisatie van zijn schulden. Het bedrijf wil daarvoor in juli met een plan komen.

Verschillende Nederlandse overheidsinstanties die klant zijn bij Atos, zeggen de situatie rondom Atos in de gaten te houden. Dat meldde NRC op dinsdag. Voor het Nederlandse Defensie werkt Atos, samen met andere bedrijven, bijvoorbeeld aan een nieuwe IT-infrastructuur. De Sociale Verzekeringsbank heeft onder meer het uitkeren van AOW en kinderbijslag uitbesteed aan Atos. Voor het Centrum Indicatiestelling Zorg beheert Atos de gegevens van meer dan 350.000 Nederlanders die langdurige zorg ontvangen.

De SVB en Defensie zeggen beide in gesprek te zijn met Atos. De SVB zegt 'altijd passende maatregelen' te nemen voor het geval dat een leverancier wegvalt. Ook het CIZ neemt 'passende maatregelen' om zijn dienstverlening aan cliënten en zorgaanbieders voort te zetten. De twee overheidsinstellingen willen tegenover NRC verder geen details geven. Defensie 'sorteert voor op mogelijke uitkomsten door, met andere marktpartijen, te werken aan alternatieven', zegt dat ministerie tegen NRC.

Atos zegt tegen NRC dat het bedrijf 'geen risico's ziet' wat betreft het voortzetten van zijn dienstverlening. Ook zouden de Nederlandse activiteiten van het IT-bedrijf gezond zijn en beschikt het concern over voldoende kapitaal. Atos werkt ook in België samen met verschillende overheidsdiensten.