Canonical gaat Ubuntu-lts-releases twaalf jaar ondersteunen voor Pro-klanten

Canonical gaat de ondersteuning van zijn Ubuntu-lts-releases verlengen naar maximaal twaalf jaar. Voorheen ontvingen lts-releases maximaal tien jaar lang updates. De langere ondersteuning geldt alleen voor Ubuntu Pro-abonnees die extra betalen voor Legacy Support.

De langere support wordt met terugwerkende kracht doorgevoerd vanaf Ubuntu 14.04 LTS, zo meldt Canonical in een blogpost. Ondersteuning voor die distributie zou volgende maand eindigen. Met Legacy Support kunnen bestaande Ubuntu Pro-klanten twee jaar extra beveiligingsupdates kopen in de vorm van een Legacy Support-add-on. Die distributie wordt daarmee dus ondersteund tot april 2026.

Klanten zonder Pro-abonnement blijven maximaal vijf jaar updates ontvangen voor lts-releases. Ubuntu Pro-gebruikers zonder de aanvullende Legacy Support-add-on ontvangen standaard tien jaar beveiligingsupdates.