Canonical gaat Ubuntu-lts-releases twaalf jaar ondersteunen voor Pro-klanten

Canonical gaat de ondersteuning van zijn Ubuntu-lts-releases verlengen naar maximaal twaalf jaar. Voorheen ontvingen lts-releases maximaal tien jaar lang updates. De langere ondersteuning geldt alleen voor Ubuntu Pro-abonnees die extra betalen voor Legacy Support.

De langere support wordt met terugwerkende kracht doorgevoerd vanaf Ubuntu 14.04 LTS, zo meldt Canonical in een blogpost. Ondersteuning voor die distributie zou volgende maand eindigen. Met Legacy Support kunnen bestaande Ubuntu Pro-klanten twee jaar extra beveiligingsupdates kopen in de vorm van een Legacy Support-add-on. Die distributie wordt daarmee dus ondersteund tot april 2026.

Klanten zonder Pro-abonnement blijven maximaal vijf jaar updates ontvangen voor lts-releases. Ubuntu Pro-gebruikers zonder de aanvullende Legacy Support-add-on ontvangen standaard tien jaar beveiligingsupdates.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 17:44
59 • submitter: TheVivaldi

26-03-2024 • 17:44

59

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (59)

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RobertMe 26 maart 2024 17:54
10 jaar? 12 jaar?
Hoeveel support mag je daarbij nog verwachten? Ik neem toch aan alleen (zeer) kritieke security fixes?

En zelfs 10 jaar lijkt mij lang. Zakelijk is de hardware in die tijd al lang afgeschreven en vervangen neem ik aan. En dus "kan het vervangen worden" en dan meteen met een meer up-to-date LTS versie (hoeft dan niet eens de nieuwste te zijn, dan nog houd je minimaal 8 jaar support over).
depeje @RobertMe26 maart 2024 18:09
Behalve als het embedded zit in een industrieel apparaat. Dan upgrade je dat niet zo maar even. Ook wordt die hardware vaak langer ondersteund dan die 10 jaar.
Blokker_1999
@depeje26 maart 2024 19:17
En na 15 jaar komen ze af met: dat kunnen we niet meer herstellen, maar we kunnen het wel upgraden, betaal ons even de helft van een nieuwe machine en geef ons 6 maanden om het in orde te brengen.
wiseger @Blokker_199927 maart 2024 23:53
Herstellen kan bijna altijd. Alleen zijn er behoorlijke kosten aan verbonden.
Veel organisaties zoals defensie houden ook reserve hardware aan.
TheVivaldi @RobertMe26 maart 2024 18:02
De meeste bedrijven gaan niet iedere 8 jaar of eerder soft- en/of hardware upgraden, dus langere ondersteuning is dan wel zo prettig.
Blokker_1999
@TheVivaldi26 maart 2024 19:15
Ik denk dat heel veel IT materiaal niet eens de 8 jaar haalt. Heel veel bedrijven willen gewoon ondersteuning hebben voor wanneer het misloopt. Je wil niet op een dag wakker worden, merken dat je server neer is, de vendor horen zeggen dat deze niet hersteld kan worden want geen onderdelen meer verkrijgbaar en dat je dan ineens enkele maanden moet wachten op een nieuw exemplaar.

En als je software einde ondersteuning is, eenzelfde verhaal. Upgraden die handel, anders heb je pas echt problemen wanneer het eens misloopt. Je koopt met ondersteuning vanuit de fabrikant ook gewoon een stukje zekerheid af.
Luchtbakker @Blokker_199926 maart 2024 20:56
In een wereld waarin upgraden van software op enterprise niveau niet de gemakkelijkste zaak is, en een OS dedicated op hardware verplaatst is naar VDI's die on the fly the migreren zijn bij uitval of onderhoud is 12 jaar echt wel wenselijk.

Wij hebben radar systemen draaien die een levensduur van 15 jaar hebben, en waarvan het ''even'' migreren bijna een half miljoen kost voor het opnieuw configureren en kalibreren. Even switchen naar een hoger versie van een OS betekend vaak dat configuraties niet volledig gemigreerd kunnen worden, en dus moet je opnieuw beginnen.

En wij zijn vrij uniek wellicht, maar ik durf te wedden dat er zat usercases bestaan die in het zelfde schuitje zitten, en waar een klant niet zit te wachten op enorme kosten terwijl de eol van een product langer is dan van het OS.
JBVisual @Luchtbakker27 maart 2024 03:01
Ik werk voor een kleine CSP (16 man personeel) en heb al 9 klanten die in de “toeleveringsketen van computerchip machines” of “voedselproductie” zitten. De machines die deze bedrijven gebruiken zijn ook zeer nauw afgesteld en afhankelijk van software op een achterliggend OS.

Ook deze machines draaien op Ubuntu LTS om de migratiekosten elke keer beperkt te houden.
En dat is nog niet eens alleen vanwege security, maar ook omdat je gewoon een supported OS wilt voor je software, zodat er ook hier weer ondersteuning gevraagd kan worden bij problemen.

Security zou bijvoorbeeld ook op basis van fysieke firewalls afgevangen kunnen worden, omdat deze systemen toch niet zomaar even naar buiten hoeven te praten en het aantal interne systemen ook beperkt is.
Door goed gebruik te maken van VLAN’s of zelfs fysiek gescheiden netwerken kan de security ook al aardig gewaarborgd worden.
Bij de bedrijven die ik bedien is het dus vooral continuïteit en support als hoofdreden om voor betaalde LTS releases te kiezen.

Eenzelfde doen ze ook voor Windows systemen, hier worden ook speciale Enterprise support contracten voor afgesloten op de systemen die dit vereisen.
fenrirs @Luchtbakker26 maart 2024 21:47
Dit klinkt als een systeem waarmee je vanaf het begin rekening houdt met die scenario’s. (Zeer begrijpelijk overigens)

Voor al het andere, gewoon een up to date OS met een docker container of zelfs gewoon een VM
Amanoo @Luchtbakker26 maart 2024 23:55
Oh, ik verwacht jouw verhaal ook zeker wel te horen in de robotica of de industriële productie hoor. Als je een fabriek eenmaal goed draaiend hebt, zit je niet te wachten op een grappenmaker die het in de soep gooit met een update.
Sando
@Blokker_199927 maart 2024 03:38
Ik denk dat heel veel IT materiaal niet eens de 8 jaar haalt.
Die COBOL-systemen van de Overheid, de Belastingdienst en verschillende financiële instellingen, is dat dan moderne hardware van 4 jaar oud dat vlekkeloos die programmatuur met 40 jaar legacy kan draaien?
youridv1 @TheVivaldi26 maart 2024 20:37
Ik heb er weinig ervaring mee, maar ik dacht altijd dat 4-5 jaar een gangbare service life was in de zakelijke markt
jpsch @RobertMe26 maart 2024 18:25
Weet niet wat er tegenwoordig in industriele machines zit, maar 30 jaar gebruik voor bepaalde machine komt echt voor. Niet voor niets kun je nog steeds 486's kopen.
Marchel @jpsch26 maart 2024 19:10
Volgens mij was er vorige week nog een artikel op TV over het uit faseren van de floppydisk die nog steeds worden gebruikt door Chinese bedrijven en overheid?!. Er werd een kijkje in de keuken genomen van een partij uit China die allerlei zwaar verouderde hardware componenten verkocht, wat veelal bestemd was voor producerende bedrijven. Het bedrijf groeide nog steeds....
Dennism @Marchel26 maart 2024 19:30
Dat soort zaken kom je ook hier nog wel tegen hoor in fabrieken e.d. bepaalde machines die ook nog 'gewoon' vanaf een floppy hun data / parameters laden.
teek2 @Marchel26 maart 2024 20:52
https://www.infopackets.c...seeks-windows-311-experts
RoestVrijStaal @Marchel26 maart 2024 22:17
Volgens mij was er vorige week nog een artikel op TV over het uit faseren van de floppydisk die nog steeds worden gebruikt door Chinese bedrijven en overheid?!. Er werd een kijkje in de keuken genomen van een partij uit China die allerlei zwaar verouderde hardware componenten verkocht, wat veelal bestemd was voor producerende bedrijven. Het bedrijf groeide nog steeds....
Dat was hoogstwaarschijnlijk de NOS over het gebruik van floppy's in Japan:
NOS: Langzaam maar zeker stapt Japan af van de floppydisk: 'Mensen zijn eraan vastgeroest'
PtrO @Marchel26 maart 2024 22:22
Veel apparaten werken nog op de hardware die wordt aangestuurd via floppydisk interface, iets dat weer kan worden gesimuleerd met een usb-floppydisk controller.
Zelf heb ik bv een (duur) meet-apparaat dat nog gebruik maak van 1.44MB floppie-besturing. Zelfs vorige week heb ik nog in een prima Kurzweil keyboard een vv "ouderwetse" SCSI-disk hardware een ding gezet zodat het verder muziek kan maken via een SD kaartje.
BvdW1978 @jpsch26 maart 2024 18:49
Zou toch mooi zijn als we daar als kopers van dergelijke miljoeneninvesteringen eens van leerden. Het is helemaal niet zo moeilijk om interfaces modulair op te zetten en vervangbaar te maken. Dat dat niet gebeurt, is zo langzamerhand echt laakbaar gedrag.
hakariki @BvdW197826 maart 2024 18:57
Als het inderdaad zo simpel is start dan een software bedrijf en je gaat miljarden verdienen. Want tot nu toe is het niemand gelukt. En daar zijn genoeg redenen voor. Maar ik denk dat je zelf niet in die wereld zit.
Dennism @hakariki26 maart 2024 19:28
Er zullen vast zaken zijn waar dat zo is, maar vaak is het ook gewoon een verdienmodel. Je ziet soms echt de meest belachelijke quotes voor een upgrade van een Windows Embedded module upgrade voor bijvoorbeeld een productielijn segment, palletrobot of een CNC machine die uit support loopt, naar een variant die nog in support is, zelfs als de verdere software niet direct wijzigt.
BvdW1978 @hakariki27 maart 2024 15:00
Ik zeg niet dat het simpel is. Ik zeg dat het niet zo moeilijk is. Dat is wezenlijk wat anders, maar dat moet je dan wel willen begrijpen. Bij het ontwerp van industriele machines start je dus met de modulariteit van softwarecomponenten. Doe je dat niet, dan blijft dit in stand.. en dat gebeurt omdat het een verdienmodel is. Ik vind dat ernstig laakbaar dus ik zou wetgeving die dit gedrag wijzigt zeer toejuichen.
Verwijderd @BvdW197826 maart 2024 21:58
Zou toch mooi zijn als we daar als kopers van dergelijke miljoeneninvesteringen eens van leerden. Het is helemaal niet zo moeilijk om interfaces modulair op te zetten en vervangbaar te maken. Dat dat niet gebeurt, is zo langzamerhand echt laakbaar gedrag.
Makkelijk gezegd,
koop een machine die op een OS draait, na een aantal jaar is dit OS verouderd,
hoe ga je de die fabrikant er toe brengen dat die een recenter OS voor die machine beschikbaar stelt, ontwikkeld of wat dan ook.
Dat kun je gewoon vergeten.
CAPSLOCK2000
@Verwijderd26 maart 2024 22:57
Makkelijk gezegd,
koop een machine die op een OS draait, na een aantal jaar is dit OS verouderd,
hoe ga je de die fabrikant er toe brengen dat die een recenter OS voor die machine beschikbaar stelt, ontwikkeld of wat dan ook.
Dat kun je gewoon vergeten.
Dat doe je zoals alles in de zakelijke wereld: met een contract.
Op het moment dat je een apparaat koopt moet je nadenken over de levensloop en dan kun je afspraken met de fabrikant maken over onderhoud op lange termijn.
Verwijderd @CAPSLOCK200027 maart 2024 08:19
Dat doe je zoals alles in de zakelijke wereld: met een contract.
Op het moment dat je een apparaat koopt moet je nadenken over de levensloop en dan kun je afspraken met de fabrikant maken over onderhoud op lange termijn.
Een machine blijft niet nieuw en komt op een bepaald moment als 2e hands op de markt,
afspraken maken met de fabrikant kan als er veel machines in het zelfde segment gebruikt worden.

Is dit niet het geval, bijvoorbeeld dat een fabrikant de gehle markt in handen heeft, doet die fabrikant wat hij wil.
Nieuwe machines ontwikkelen, zoveel mogelijk reparatie, onderhoud etc frusteren, componenten gebruiken die elders niet, nauwelijks verkrijgbaar zijn.
Het misbruiken van een monopolie.
wiseger @Verwijderd28 maart 2024 00:00
Verouderd? Als het prima functioneert en nog veiligheids updates krijgt dan is er niks aan de hand.
Je moet alleen wel vaak betalen voor extended support.
The Realone @RobertMe26 maart 2024 17:55
Hardware? Dat zijn in de meeste gevallen gewoon VMs.
xxs @RobertMe26 maart 2024 19:15
Er worden genoeg meet- en (af)regelsystemen gemaakt of kwalificatieapparatuur op basis van een "PC".
Je zult er van versteld staan hoeveel XP/WIN7 maar ook oude Linux versies er nog gebruikt worden in het bedrijfsleven, het zogenaamde OT. Dat soort systemen hebben ook vaak uitbereidingskaarten aan boord die als interface dienen naar b.v. sensoren etc. die door een leverancier gekwalificeerd zijn voor die specifieke combinatie OS/Hardware. En als je naar het hele traject gaat kijken van ontwikkeling van een product t/m end of life kan daar gemakkelijk 30 jaar overheen gaan.
Snow_King @RobertMe26 maart 2024 19:28
5 jaar is echt kort, voor voldoende systemen ben je daar echt in een oogwenk. Het is gewoon niet altijd te doen om ze allemaal te vervangen door een nieuwe versie van het OS.

Als Ubuntu 18.04 nog prima werkt voor de dienst die je er mee draait, dan is het toch fijn dat je tot 2030 hier gebruik van kan maken?

IT is facilitair en elke 5y alles vervangen is gewoon niet altijd wenselijk.
Fermion @Snow_King26 maart 2024 19:39
5 jaar is voor enterprise geen echte lange termijn meer. Vermoed dat 12 jaar support ook te danken is aan de concurrentie met de hyperscalers.
Goldwing1973 @RobertMe26 maart 2024 18:11
Kunt u dit ook even bij de belastingdienst melden, die draaien nog op zwaar verouderde systemen
stimpyMGS @Goldwing197326 maart 2024 20:26
ff rustig artikel doorgelezen. Wat een treurige boel zeg..
aileron 26 maart 2024 18:20
Als je heel specialistische software ontwikkeld voor kritieke systemen dan wil je niet dat je de hele intensieve testen elke 5 jaar opnieuw moet doen. Het is gewoon krankzinnig duur.
Als je het OS kan meenemen in de Lifecycle van de software is dat ontzettend kostenefficiënt.

Dat gezegd,12 jaar is in de IT wereld krankzinnig lang. Kan je je nog herinneren wat er 2012 aan software draaide? Toen hadden we allemaal nog veelal Windows 7 draaien.
Je kunt wel kritieke patches uitvoeren maar mitigatie van andere vooral nieuwe gevaren heb je niet. Dat lijkt mij een probleem maar misschien bedenk ik een probleem.dat helemaal niet bestaat.
TheVivaldi @aileron26 maart 2024 19:11
2014* Het gaat immers om Ubuntu 14.04 en hoger.
Sfynx @aileron26 maart 2024 20:47
Als je heel specialistische software ontwikkeld voor kritieke systemen dan wil je niet dat je de hele intensieve testen elke 5 jaar opnieuw moet doen. Het is gewoon krankzinnig duur.
Daarom hoor je dat te automatiseren. Dure les.
Rolfie @Sfynx27 maart 2024 09:13
Iets met Beste stuurlui...
Llopigat 26 maart 2024 18:48
Nice. Zit dit dan ook inbegrepen bij het pro abo dat je als consument gratis voor 5 machines krijgt?
TheVivaldi @Llopigat26 maart 2024 19:13
“Ubuntu Pro-gebruikers zonder de aanvullende Legacy Support-add-on ontvangen standaard tien jaar beveiligingsupdates.”

Dus nee, met het gratis Pro-abo is het max. 10 jaar.
Nozmordre 26 maart 2024 20:04
Vreselijk idee, LTS zou maximaal 2 jaar moeten zijn, en dan gedwongen updaten.
Nee, niet zeuren, gewoon updaten.
Zoveel problemen worden veroorzaakt door software maar zo lang mogelijk op oude meuk te laten draaien voordat enige vorm van LCM wordt toegepast.
ninjazx9r98 @Nozmordre26 maart 2024 20:31
OS updaten is meestal het probleem niet, het gaat er om wat er op het OS draait en dan is niet zeuren gewoon updaten makkelijker gezegd dan gedaan. Wat dat betreft is het OS een noodzakelijk "kwaad".
Nozmordre @ninjazx9r9826 maart 2024 21:04
Maar dat is precies het probleem, je koopt een software pakket voor $$$, en dan is het "updates? Pffft, zak er maar in, blijf maar eeuwig op windows xp, wij gaan niks updaten".
Een software contract voor $$$ zou gewoon de leverancier moeten verplichten tot regelmatige compatibiliteit updates.
Amanoo @Nozmordre26 maart 2024 23:53
Soms heb je geen eens een software contract. Vooral met open source projecten. Je plukt voor je robotsysteem een ROS versie ergens vandaan, even later komt er een ROS2 maar updaten is niet triviaal, en tja. ROS1 en ROS2 hebben een soortgelijke maar toch fundamenteel andere manier van inrichten. Met domweg updaten kan je zo een complex robotsysteem volledig onbruikbaar maken.
Crim @Nozmordre26 maart 2024 20:41
Want er komt ook elke 2 jaar een nieuwe versie van Windows? Elke 2 jaar een nieuw OS is helemaal niet te doen, helemaal niet op servers.

Bij een server wil je een versie van een OS dat al minimaal een jaar op de markt is zodat de grootste problemen eruit zijn. En daarna het liefst zo lang mogelijk support zodat je kan upgraden wanneer het je uit komt.
fenrirs @Crim26 maart 2024 22:15
Elke 2 jaar een nieuw OS is helemaal niet te doen, helemaal niet op servers.
Ok, niet fair misschien, maar op ons onderzoekssysteem (64 core, 128 GB geheugen) zijn we van Ubuntu 12.04 naar 14.04 naar 16.04 naar 18.04 naar 20.04 en nu 22.04 gegaan ( ja dat ding is 12 jaar oud). Ik verwacht weinig problemen voor 24.04.


We zijn in al die tijd slechts een hand vol dingen tegen gekomen die niet meer werkten, met name python 2 dingen
Rolfie @Nozmordre27 maart 2024 09:19
Ik heb een dierenarts gehad die een oud röntgenfoto's apparaat heeft gekocht, opbasis van XP.

Wat moet ik hem adviseren? Zijn goedwerkende xray te vervangen omdat zijn OS niet meer ondersteund was?

Of de machinefabriek, waarbij hun plaatwerk aansturing icm XP en hun seriële interface vervangen moest worden?

Hun cad ontwerp systeem, wat ongeveer 10 15 jaar oude hardware draaide icm antieke linux?
Waarbij alles perfect samen werkte met de tekenaars, werkplaats machines, plotters en administratie pakketten?

Het vervangen van dat systeem heel veel geld, tijd en resources gekost en werkt aanzienlijk minder effectief dan het oude systeem.

[Reactie gewijzigd door Rolfie op 22 juli 2024 21:11]

HollowGamer 26 maart 2024 18:50
Prima, maar hoop dat MS en andere niet rekening gaan houden met deze periode. Developers moeten hier niet meer werk of tegen problemen aan gaan lopen door hun belachelijke beslissing.

Laat Canonical zelf maar updates daarvoor uitbrengen. Sysadmins en developers die niet mee kunnen en blijven op een 12 jarige LTS, mogen voor mij blijven op Windows XP. Dit is ook een verwijzing naar de overheid, waarbij uiteindelijk 12 jaar ondersteuning nog niet voldoende is.

Voor mij is max. richtlijn 4-6 jaar in enterprise, daarna voldoet je software gewoonweg niet meer, zeker met het huidige tempo en ontwikkelingen erin.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 21:11]

ArcticWolf @HollowGamer26 maart 2024 19:17
Windows 10 heeft toch 10 jaar t/m 2025 (release was in 2015)? Ik ben zelf vorige maand over gegaan naar 11 maar ben er zeker niet op vooruit gegaan... Zie de overheidsinstelling waar ik werk ook niet snel overgaan op Windows 11 dus die zullen de support ook wel extenden en er is echt niks mis met Windows 10.
HollowGamer @ArcticWolf26 maart 2024 20:51
Bij Windows is de situatie anders. MS houd daarin erg vast aan backwards compatibility, dus je kunt nog erg veel draaien uit het verleden.

Voor Linux geld dit niet echt. Een security update kun je backpoorten, maar sommige apps hebben een nieuwere lib nodig. Dit zag je laatst ook bij VSCode bijvoorbeeld.

Wat ik gok, is dat Canonical zich gaat focussen op Snap. Dus daarbij houden ze dit gedeelte gescheiden. Wat kan, maar vind dat je beide vaker mag pushen.
SvenHe 26 maart 2024 19:19
Volgens mij draaien er nog atms op win xp. In 2020 in usa nog wel:
https://www.techradar.com...-still-running-windows-xp
djordy_ @SvenHe27 maart 2024 09:50
Dat moet je ook gewoon niet willen.
Amanoo 26 maart 2024 23:50
Ik kan het me wel voorstellen. Als je kijkt naar ROS1, en als je met roboticaprojecten werkt die al wat langer lopen is de kans niet klein dat je die tegenkomt, de meest recente versie gaat uit van Ubuntu 20.04. En dan kan het ook nog wel gebeuren dat je een oudere ROS1 versie tegenkomt met ook een oudere Ubuntu. Kinetic met Ubuntu 18.04 is in het verleden ook enorm veel gebruikt, en het is niet ondenkbaar dat je die nog in het veld tegen kan komen. ROS2 is nieuwer, maar overstappen is niet helemaal triviaal. Maar ook die gaat uit van 22.04.

Dus tja, oud spul zoals dat is zeker nog in omloop en in gebruik.
SilentDecode @demartijn27 maart 2024 13:22
Jij hebt overduidelijk nog nooit iets gedaan met Ubuntu.

Canonical is een compleet losstaand bedrijf van Canon en heeft zelfs niets met elkaar te maken.
demartijn @SilentDecode27 maart 2024 15:01
Correct
SilentDecode @demartijn27 maart 2024 15:45
Tijd om dat een keer te doen. Het is behoorlijk interessant. Tenzij je natuurlijk vast zit geroest in het Apple ecosysteem of Windows ecosysteem.
demartijn @SilentDecode27 maart 2024 16:22
Laatste keer dat ik Linux geprobeerd heb was SuSE Linux 7.2
TheVivaldi @demartijn26 maart 2024 18:01
Dat zitten ze ook. Dit artikel gaat dan ook niet over Canon, maar over Canonical.
SvenHe @demartijn27 maart 2024 10:46
Wiki:
Conforming to orthodox or well-established rules or patterns, as of procedure.
Naar ik aanneem bedoelen ze hier "well established rules or patterns",

Hoezo geen goede naam?

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