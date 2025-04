Ubuntu-maker Canonical start samenwerking met Qualcomm

Qualcomm wordt onderdeel van het siliconpartnerprogramma van Canonical. Als onderdeel van de nieuwe samenwerking gaan de twee bedrijven samenwerken aan geoptimaliseerde versies van Ubuntu en Ubuntu Core voor processors van Qualcomm.

Canonical werkt in zijn siliconpartnerprogramma samen met diverse hardwarefabrikanten, waaronder MediaTek, Nvidia, AMD, Arm en Intel. Als onderdeel daarvan krijgen de partners toegang tot onder meer geoptimaliseerde versies van Ubuntu voor hun hardware, langdurige ondersteuning en referentiearchitectuur. Nu Qualcomm daar ook onderdeel van uitmaakt, komen er dus ook geoptimaliseerde versies van Ubuntu voor Qualcomm. De bedrijven spreken in een aankondiging bijvoorbeeld al over een geoptimaliseerde versie van Ubuntu voor Qualcomm IoT-chipsets.

De twee bedrijven zeggen zelf dat de samenwerking ervoor zorgt dat producten en apparaten sneller op de markt komen. Daarnaast zou er meer aandacht voor beveiliging komen met een 'security-first'-aanpak. Welke producten of apparaten de twee bedrijven precies gaan maken, is niet aangekondigd.