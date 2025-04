Samsung voegt komende maanden nog geen Nederlands toe aan Galaxy AI

Samsung voegt de komende maanden nog geen Nederlands als ondersteunde taal toe aan Galaxy AI. De ondersteuning staat nog wel op de roadmap voor dit jaar.

Galaxy AI zal met de komende upgrade Arabisch, Indonesisch en Russisch ondersteunen, meldt Samsung. Die update komt in de komende maanden beschikbaar voor alle gebruikers van compatibele telefoons. Pas later dit jaar volgt ondersteuning voor onder meer Nederlands. Wanneer dat precies zal zijn, is onbekend. Samsung zegt al sinds de aankondiging van Galaxy AI dat ondersteuning voor Nederlands nog dit jaar komt.

Terugkijken: videoreview Samsung Galaxy S24