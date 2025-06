Samsung brengt Galaxy A55 en A35 maandag in Nederland en België uit

Samsung heeft maandag de Galaxy A55 en A35 uitgebracht in Nederland en België. De smartphones verschillen onder meer van elkaar in soc, camera's en functies, maar ze hebben dezelfde display en zijn bijna even groot.

De Galaxy A35 komt uit in een variant met 6GB werkgeheugen en een opslag van 128GB, terwijl beide varianten van de A55 8GB werkgeheugen hebben. De A55 is de opvolger van de A54; de A5x-reeks van Samsung behoort al jaren tot de bestverkopende telefoons op de markt.

Beide telefoons hebben een oledscherm van 6,6" met een 1080p-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Samsung meldt niets over de socs en daardoor is niet te verifiëren of de fabrikant een nieuwe eigen Exynos-soc heeft gebruikt in de A55. Wel is af te leiden dat de A55 ten opzichte van de A35 camerasensors heeft met meer pixels. Onder andere de ultragroothoekcamera en frontcamera hebben hogere resoluties, al is onduidelijk of het gaat om grotere sensors of betere camera's. Samsung belooft vier Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates voor de smartphones.

Verbeteringen zijn volgens Samsung onder meer Knox Vault, een aparte chip voor beveiligde gegevens los van het reguliere geheugen en de processor, en verbeterde fotografie bij minder licht. De Galaxy A35 komt uit voor 379 euro voor de versie met 6GB geheugen en 128GB opslag, met een prijs van 449 euro voor de 8GB/256GB-variant. De 8GB/128GB-versie van de A55 kost 479 euro, 10 euro goedkoper dan de A54 een jaar geleden. Beide telefoons zijn vanaf maandag verkrijgbaar.