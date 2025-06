OnLeaks publiceert renders en afmetingen van Samsung Galaxy A55

OnLeaks heeft renders en afmetingen gepubliceerd van de Samsung Galaxy A55. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft deze telefoon naar verluidt platte zijkanten en valt er een uitsteeksel te zien op de plek waar de volume- en aan-uitknoppen zitten.

OnLeaks heeft de renders gemaakt met MySmartPrice. De Samsung Galaxy A55 lijkt uiterlijk weinig van de A54 te verschillen. Beide hebben een cameragat in de voorkant en drie losse camera's aan de achterkant. Net als bij zijn voorganger zit de simtray aan de bovenkant van het toestel en bevinden de volume- en aan-uitknoppen zich op het rechterframe. Het verschil is daarbij wel dat er nu rondingen aanwezig zijn op de plaats van die knoppen. Dat was ook al te zien op renders van de Samsung Galaxy A35.

Volgens OnLeaks en MySmartPrice krijgt de A55 afmetingen van 161,1 x 77,3 x 8,2 millimeter, al is de breedte op de plek van het uitsteeksel 77,9 millimeter. De telefoon is hiermee iets langer en breder dan de A54, die afmetingen heeft van 158,3 x 76,7 x 8,2 millimeter. Het 120Hz-scherm is met een diagonaal van 6,5 inch 0,1 inch groter dan die van zijn voorganger.

Op basis van eerdere geruchten krijgt de Samsung Galaxy A55 een onaangekondigde Exynos 1480-chipset met een AMD-gpu. Ook bleek uit de C3-certificering dat het apparaat 25W-snelladen ondersteunt. Het toestel krijgt naar verluidt net als de A54 een 50-megapixelhoofdcamera.

Het is nog niet duidelijk wanneer de telefoon moet verschijnen. OnLeaks en MySmartprice stellen dat er 'binnenkort' een wereldwijde release plaatsvindt. Ook de prijs is nog niet bekend. De A54 werd afgelopen maart uitgebracht voor 489 euro.