SpaceX gaat Project Kuiper-satellieten van concurrent Amazon lanceren

Amazon heeft een overeenkomst met concurrent SpaceX gesloten. Laatstgenoemde gaat volgens de overeenkomst satellieten voor het Project Kuiper-internetnetwerk in een lage baan om de aarde lanceren.

Amazon laat weten dat het een overeenkomst voor drie lanceringen heeft gesloten met SpaceX. Het is de bedoeling dat deze medio 2025 plaatsvinden. De Project Kuiper-satellieten worden vervoerd door Falcon 9-raketten. Het is niet bekend welk bedrag met deze overeenkomst gemoeid is. Hoewel het gros van het satellietnetwerk door Amazons andere partners wordt gelanceerd, moeten deze aanvullende lanceringen door SpaceX nog meer capaciteit bieden om op schema te kunnen blijven, stelt het bedrijf.

Project Kuiper heeft als doel om breedbandinternet te verschaffen aan miljoenen 'niet-bediende of achtergestelde gemeenschappen van over de hele wereld'. Het gaat hierbij zowel om bedrijven als consumenten. Daarvoor is het de bedoeling dat er voor 2029 meer dan 3200 satellieten naar een lage aardbaan gelanceerd worden. Hier kreeg Amazon in 2020 al toestemming voor van de FTC.

Van die organisatie moet Amazon in de zomer van 2026 tenminste de helft van de geplande satellieten hebben gelanceerd. De lanceringen hebben echter wat vertraging opgelopen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat eind vorig jaar de eerste satellieten werden gelanceerd, maar dat gebeurde uiteindelijk pas afgelopen oktober. Om de deadline te halen, werkt Amazon momenteel samen met veel partijen, zoals United Launch Alliance, Arianespace, Blue Origin en nu dus ook SpaceX. Voor het eind van 2024 moeten de eerste pilots met zakelijke klanten van start gaan. Amazon is van plan om tien miljard dollar in Project Kuiper te investeren.

Hoewel er Project Kuiper-satellieten door SpaceX gelanceerd gaan worden, is laatstgenoemde tegelijk de grootste concurrent van Amazon op dit gebied. Voor de Starlink-internetsatellietdienst heeft het ruimtebedrijf inmiddels al zo'n 5000 satellieten gelanceerd. Het Starlink-netwerk heeft ook al meer dan twee miljoen klanten.

In september diende een grote aandeelhouder van Amazon, pensioenfonds Cleveland Bakers and Teamsters, een klacht in omdat deze van mening was dat de techreus SpaceX 'uitsloot' bij de contractonderhandelingen voor de lanceringen van de Project Kuiper-satellieten. Volgens CB&T werd SpaceX buiten beschouwing gelaten door de 'rivaliteit' tussen Amazon-oprichter Jeff Bezos en SpaceX-ceo Elon Musk. Amazon noemde deze claims ongegrond.