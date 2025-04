Amazon lanceert eerste testsatellieten voor Project Kuiper-internetnetwerk

Amazon heeft de eerste twee testinternetsatellieten voor het Project Kuiper-netwerk met succes in een lage baan rond de aarde gebracht. Het is de bedoeling dat er voor 2029 meer dan 3200 satellieten voor Amazons internetdienst worden gelanceerd.

De twee prototypesatellieten, KuiperSat-1 en KuiperSat-2, werden vrijdagavond door middel van een Atlas V-raket van United Launch Alliance vanuit Florida de ruimte in gebracht, laat het laatstgenoemde bedrijf weten. Op een hoogte van 500 kilometer boven het aardoppervlak zijn ze afgezet. Amazon schrijft dat het Mission Operations Center van het bedrijf een uur na de lancering voor het eerst contact kreeg met de satellieten, maar meer details zijn er niet bekendgemaakt.

Amazon wil met deze Protoflight-missie het hele internetnetwerk van begin tot eind testen door voortdurend gegevens van en naar de gatewaysatellieten en klantenterminals te sturen. Die terminals moeten uiteindelijk worden uitgeleend aan klanten en worden gebruikt om verbinding te maken met internet via de Kuiper-constellatie. Als de testmissie is afgerond, zal Amazon een deorbit uitvoeren en zullen de satellieten uiteindelijk opbranden in de dampkring.

Lancering van de eerste twee testsatellieten van Project Kuiper

In eerste instantie was het de bedoeling dat de satellieten vervoerd werden met de nieuwe RS1-raketten van ABL Space Systems. De ontwikkeling van deze raketten liep echter veel vertraging op, waardoor besloten werd om gebruik te maken van de bestaande Atlas 5 van ULA. Oorspronkelijk moesten de eerste satellieten eind vorig jaar al de lucht ingaan.

Project Kuiper heeft als doel om breedbandinternet te verschaffen aan miljoenen 'niet-bediende of achtergestelde gemeenschappen van over de hele wereld'. Het gaat hierbij zowel om bedrijven als consumenten. Daarvoor is het de bedoeling dat er voor 2029 meer dan 3200 satellieten naar een lage aardbaan gelanceerd worden. Hier kreeg Amazon in 2020 al toestemming voor van de FTC.

Van die organisatie moet Amazon in 2026 tenminste de helft van de geplande satellieten hebben gelanceerd. Om dat te bewerkstellingen, werkt Amazon momenteel naast ULA ook onder meer samen met Arianespace en Blue Origin. Er zijn reeds 83 KuiperSat-lanceringen gepland. Vanaf 2024 moeten de eerste pilots met zakelijke klanten van start gaan. Amazon is van plan om tien miljard dollar in Project Kuiper investeren.

Er zijn momenteel diverse bedrijven bezig met internetsatellietprojecten, waarvan Starlink van SpaceX verreweg het bekendst is. Dit bedrijf richt zich eveneens zowel op consumenten als bedrijven en heeft inmiddels al zo'n 5000 satellieten gelanceerd. Het Starlink-internetnetwerk heeft al meer dan twee miljoen klanten.