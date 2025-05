Amazon bouwt faciliteit van 120 miljoen dollar voor Kuiper-internetsatellieten

Amazon gaat 120 miljoen dollar betalen voor de bouw van een faciliteit bij het Kennedy Space Center van NASA in Florida. Het bedrijf wil het gebouw gebruiken om zijn Project Kuiper-internetsatellieten voor te bereiden voor de lancering.

De faciliteit, die al in aanbouw is, moet ongeveer 9300 vierkante meter gaan beslaan en plek bieden voor vijftig werknemers. Het is volgens Amazon de bedoeling dat in dit gebouw de laatste voorbereidingen getroffen kunnen worden voor de lancering. Ook worden de internetsatellieten hier verbonden aan de gespecialiseerde dispensers. De satellieten moeten vervolgens vanaf het nabijgelegen Cape Canaveral Space Force Station in een lage baan rond de aarde gebracht worden, door raketten zoals de Vulcan Centaur van ULA of New Glenn van Blue Origin. Beide moeten hun eerste vlucht overigens nog maken.

De satellieten zelf worden gefabriceerd in Amazons productiefaciliteit in Washington. Het is de bedoeling dat de productie daar eind dit jaar op volle toeren draait. Amazon is van plan om de eerste twee testsatellieten in de komende maanden te lanceren. Vanaf 2024 moeten de eerste pilots met zakelijke klanten van start gaan. Het bedrijf heeft de lancering al meermaals uitgesteld, voornamelijk wegens problemen met de raketten. Eerst moesten ze eind 2022 al de lucht in, dat werd later begin 2023 en nu dus eind dit jaar.

Het bedrijf kreeg in 2020 toestemming van de FCC om voor 2029 meer dan 3200 satellieten naar een lage aardbaan te lanceren. Hiermee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met andere satellietprojecten, zoals Starlink van SpaceX, om breedbandinternet te kunnen aanbieden 'aan niet-bediende en achtergestelde gemeenschappen van over de hele wereld'. Terwijl Amazon nu net in de startblokken staat, biedt SpaceX zijn internetdiensten al enige tijd commercieel aan.