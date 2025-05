Gerucht: PlayStation 5-handheld draait op aangepaste versie van Android

Er zijn beelden uitgelekt van Sony's Project Q-handheld, die gebruikt kan worden om PlayStation 5-games op te streamen. Uit de beelden valt onder meer te zien dat het apparaat op Android lijkt te draaien.

De video en foto's zijn gedeeld door Twitter-gebruiker Zuby_Tech, maar waar ze oorspronkelijk vandaan komen is onduidelijk. Insider Gaming zegt de echtheid van de beelden te kunnen verifiëren. Op de beelden is een simpel testmenu op basis van het Android-besturingssysteem te zien. Vermoedelijk gaat het om een zeer vroege versie van het menu, maar Sony lijkt dus geen custom besturingssysteem te ontwikkelen voor deze handheld. Op de video valt onder meer de app QC Test te zien. Dat houdt mogelijk in dat het apparaat een Qualcomm-chipset bevat. Daarnaast wordt er een foto getoond van de handheld waarvan het scherm is verwijderd.

Er is nog weinig bekend over deze Project Q-handheld. Sony kondigde het apparaat in mei aan. De draagbare console bestaat uit een 8"-lcd-scherm met aan beide zijden handgrepen, sticks en triggers die veel weg hebben van de Dualsense-controller. Ook kan de PlayStation 5 via een wifiverbinding games streamen naar de handheld, maar meer info is vooralsnog niet bekend.

Microsoft schreef vorige maand in een rechtbankdocument dat Sony van plan is om dit jaar een PS5-handheld uit te brengen die maximaal 300 dollar kost. Vermoedelijk verwijst dat naar Project Q. Insider Gaming beweert dat de handheld in november moet verschijnen.