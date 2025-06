Sony teaset PlayStation-handheldconsole met 1080p-scherm voor streaming

Sony heeft een teaser getoond van een handheldconsole. De console lijkt op een Dualsense-controller met een scherm in het midden die in combinatie met de PS5 moet worden gebruikt, maar details zijn nog schaars.

Sony toonde de handheld kort tijdens zijn PlayStation Showcase-evenement, waar Tweakers vanochtend ook een Update-video over publiceerde. De nieuwe handheld heeft als werktitel Project Q. De handheld bestaat uit een 8"-lcd-scherm met aan beide zijden handgrepen, sticks en triggers die veel weghebben van de Dualsense-controller.

Veel details over het apparaat noemde Sony niet. In ieder geval is duidelijk dat de handheld niet bedoeld is om direct op te gamen, maar dat het samen met de PlayStation 5 moet worden gebruikt. Die console kan dan games streamen naar de handheld. Dat kan in een resolutie van maximaal 1080p op 60fps.

Het is nog niet bekend wanneer de handheld uit moet komen. Er gaan al langer geruchten dat Sony een eigen PlayStation-handheld wil uitbrengen.

Sony toonde daarnaast ook een set draadloze oordopjes voor gebruik met de PS5 of op pc. De dopjes krijgen 'een nieuwe draadloze technologie die door SIE ontworpen is' waarmee het mogelijk moet zijn om audio lossless via Bluetooth af te spelen.