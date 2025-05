Ayaneo komt met Flip DS-handheld met twee schermen en AMD Ryzen 7 7840U of 8840U

Ayaneo introduceert zijn Flip-serie handhelds. Deze beschikken over een inklapbaar ontwerp met aan de bovenkant een scherm. Aan de onderkant zit een toetsenbord in het geval van de Flip KB en een tweede scherm bij de Flip DS. De apparaten worden vanaf maart geleverd.

Zowel de Ayaneo Flip DS als de Flip KB beschikt over een AMD Ryzen-cpu met Zen 4-cores en een geïntegreerde RDNA 3-gpu, schrijft ook VideoCardz. De Chinese fabrikant komt in eerste instantie met een AMD Ryzen 7 7840U-processor, die beschikt over acht cores, een geïntegreerde Radeon 780M-gpu met twaalf RDNA 3-compute-units en een tdp van 28W. Die variant wordt vanaf maart geleverd.

In april volgen Flip-versies met AMD Ryzen 7 8840U-processor, die nagenoeg identieke specificaties lijkt te hebben, los van een krachtigere Ryzen AI-engine die gebruikt kan worden voor het versnellen van bepaalde AI-rekentaken. Ayaneo voorziet de apparaten verder van 16GB of 32GB Lpddr5x-6400-geheugen en een M.2-2230-ssd met PCIe 4.0-interface van 512GB of 2TB.

Beide Flip-handhelds beschikken over een primair 7"-scherm met een 120Hz-refreshrate en een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm kan ingeklapt worden, dankzij het Nintendo DS-achtige ontwerp van de handheld. Daarbij krijgt de DS-versie een tweede scherm met 3,5"-diagonaal en een resolutie van 960x640 pixels. De KB-versie heeft in plaats daarvan een compact toetsenbord met rgb-leds.

Verder beschikt het apparaat over joysticks die naast het tweede scherm of het toetsenbord zitten, schouderknoppen, een gyroscoop voor motioncontrols en een optische sensor die kan functioneren als een soort trackpad. Het apparaat ondersteunt USB4 en krijgt een OCuLink-connector, een standaard die vooral gebruikt wordt in servers en geschikt kan zijn voor het aansluiten van PCIe-apparaten als externe gpu's.

De Ayaneo Flip KB komt beschikbaar vanaf 799 dollar, hoewel de fabrikant ook een Early Bird-prijs van 100 dollar minder noemt op IndieGogo. De DS-variant met tweede scherm krijgt een meerprijs van 40 dollar.