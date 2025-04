Pc-handheld Ayaneo NEXT LITE gaat 299 dollar kosten, bevat toch geen SteamOS

Er zijn meer details bekendgemaakt over NEXT LITE, de pc-gaminghandheld van Ayaneo. Hij is uitgerust met HoloISO, een onofficiële versie van SteamOS die te gebruiken is op pc-gaminghandhelds die geen Steam Decks zijn.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de NEXT LITE een 7"-scherm bevat met een resolutie van 1280x800 pixels en een 47Wh-accu heeft. Inmiddels is er meer bekend over de binnenkant van het apparaat. Gebruikers kunnen kiezen tussen twee verschillende processors: een AMD Ryzen 5 4500U of een AMD Ryzen 7 4800U. Het apparaat heeft 16GB ram en drie USB 3.2 Gen 2-poorten.

Aanvankelijk meldde Ayaneo dat de NEXT LITE Valves besturingssysteem zou gebruiken, maar die informatie is niet meer terug te vinden op de site, merkt onder andere GamingOnLinux op. In plaats daarvan is HoloISO voorgeïnstalleerd op het apparaat. HoloISO is gebaseerd op de nieuwste versie van SteamOS, maar kan gebruikt worden voor thirdparty-pc-handhelds als de NEXT LITE. Het wordt echter niet officieel ondersteund door Valve.

Ook werd gesproken over 'abonnementen' op de handheld, maar later bleek het te gaan om een vertaalfout, schrijft The Verge. De nieuwste versie van de productpagina bevat een 'abonneer'-knop, waarmee geïnteresseerden zich kunnen abonneren op nieuws en updates over de handheld.

Tegen eind januari is de NEXT LITE te koop voor 299 dollar.