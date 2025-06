Playtron brengt eerste alphaversie van PlaytronOS-gamingbesturingssysteem uit

Playtron heeft een eerste alphaversie van zijn Linux-distro PlaytronOS uitgebracht. Dit besturingssysteem is voor handhelds en andere consoles. PlaytronOS heeft integraties voor gamewinkels als GOG en Epic Games. Square Enix heeft daarnaast in het project geïnvesteerd.

Playtron schrijft in een persbericht dat het een investering heeft ontvangen van Square Enix, al schrijft het bedrijf niet hoe groot die is. Square Enix zegt dat het met de investering games van die uitgever breder beschikbaar wil maken op meer systemen, maar noemt vooralsnog geen concrete details. Playtron wil de investering gebruiken om 'de ontwikkeling en uitrol van PlaytronOS te versnellen'.

Het bedrijf heeft inmiddels een eerste alphabuild uitgebracht van het besturingssysteem. Het werkt op apparaten met zowel AMD- als Intel-cpu's. Later komen daar bepaalde Arm-apparaten bij. Playtron zegt dat het OS is getest op de Ayaneo 2 en 2S, de ROG Ally van ASUS, GPD's Win 4, Lenovo's Legion Go en op beide versies van de Steam Deck.

De alpha van PlaytronOS heeft integraties voor de Epic Games Store, GOG en Steam. De alphaversie kan verder overweg met zowel bekabelde verbinding als wifi, waaronder IPv6-netwerken. Ook kunnen spelers bluetoothcontrollers aansluiten en het audiovolume en de helderheid van een apparaat aanpassen. Bovendien biedt de alpha SSH-toegang en kan het een fabrieksreset uitvoeren als er iets brickt. De ontwikkelaars waarschuwen wel dat er nog veel problemen zijn, zowel voor specifieke apparaten met bepaalde instellingen als algemene obstakels. Zo is er altijd een fysiek toetsenbord nodig om het OS te installeren en verbruikt het OS veel cpu-capaciteit.

PlaytronOS is een besturingssysteem dat is gebaseerd op Fedora Silverblue. Het moet een opensourcebesturingssysteem worden dat op alle soorten computers, maar ook op bestaande handhelds kan worden geïnstalleerd. De makers hebben al een samenwerking gestart met SUI, dat de SuiPlay0X1 maakt, een 'Web3-blockchainhandheld' die in 2025 uit moet komen.