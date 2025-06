Gameontwikkelincubator Dutch Game Garden moet in januari de deuren sluiten

Gameontwikkelincubator Dutch Game Garden sluit de deuren. De organisatie, die gameontwikkeling in Nederland faciliteerde, zegt dat het niet meer financieel haalbaar is om het project open te houden.

De organisatie van Dutch Game Garden zegt dat het per januari van volgend jaar stopt. De organisatie zegt dat het steeds moeilijker wordt om subsidie binnen te halen, zonder daar verder veel op in te gaan. De organisatie zegt dat het met minder subsidie 'niet mogelijk is een gebalanceerd budget te maken' waarmee de activiteiten van de hub kunnen worden voortgezet.

Dutch Game Garden werd in 2008 opgericht. De instantie is een incubator waar sinds de oprichting zo'n 150 gameontwikkelstudio's hebben gezeten. Die huurden daar kantoorruimtes, maar deden ook mee aan trainingen en evenementen en presenteerden hun werk aan andere studio's. Het grootste evenement van de incubator is de beurs Indigo, waar ontwikkelaars hun games konden presenteren aan investeerders.

De organisatie was verder actief in het promoten van de Nederlandse game-industrie bij bijvoorbeeld beleidsmakers en opleidingen. De organisatie zegt het jammer te vinden te moeten stoppen, maar zegt trots te zijn op wat het heeft bereikt. In de komende maanden blijven bestaande activiteiten zoals de periodieke netwerklunches wel op de planning staan.