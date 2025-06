Consumentenorganisaties: gamebedrijven manipuleren spelers met in-game geld

Gamers worden massaal gemanipuleerd door grote videogamebedrijven om meer geld uit te geven. Dat stelt de Europese consumentenorganisatie BEUC, die een klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie. Daarbij wordt zij gesteund door 22 lidorganisaties uit 17 landen.

Het zogenaamde Bureau Européen des Unions de Consommateurs richt zijn pijlen op grote videogamebedrijven die achter spellen als Fortnite, EA Sports FC24, Minecraft en Clash of Clans zitten. Volgens het BEUC manipuleren dit soort bedrijven consumenten, waaronder kinderen, door bijvoorbeeld niet duidelijk te zijn over de kosten van digitale items.

In-game spullen moeten vaak gekocht worden met in-game valuta's, die veelal in bundels verkocht worden. Volgens het BEUC zorgt dit gebrek aan transparantie over prijzen ervoor dat consumenten meer uitgeven dan ze wilden. Bovendien zouden er vaak oneerlijke voorwaarden aan hangen, die vooral gunstig zijn voor gameontwikkelaars. Daardoor worden consumenten vaak hun rechten ontzegd, stelt de BEUC. "Mensen zouden geen rekenmachine hoeven te gebruiken als ze een geïnformeerde beslissing willen maken over hoeveel ze willen uitgeven", zegt Agustín Reyna, directeur van de BEUC.

De consumentenorganisatie maakt zich in het bijzonder zorgen om kinderen, die kwetsbaarder zijn. Kinderen hebben volgens de BEUC nog beperkte financiële kennis en 'worden gemakkelijk overgehaald door virtuele valuta'.

Consumenten zouden ook helemaal niet de voorkeur geven aan dergelijke in-game valuta. "Veel consumenten vinden deze onnodige stap misleidend en kopen spullen liever met echt geld." De BEUC vindt dan ook dat de prijzen van in-game aankopen altijd in echte valuta's, dus in euro's, aangegeven moeten worden, of in ieder geval in het equivalent daarvan.

De BEUC dient de klacht in samen met 22 lidorganisaties. Het gaat onder meer om het Belgische Testaankoop en de Nederlandse Consumentenbond. Verder sluiten consumentenorganisaties uit landen als Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal zich bij de klacht aan.