ACM geeft aanbieders van online diensten leidraad voor de Digital Services Act

De Autoriteit Consument & Markt heeft een leidraad rondom de Europese Digital Services Act gepubliceerd voor aanbieders van online diensten. Daarin staat onder meer beschreven op welke typen diensten de DSA van toepassing is en aan welke regels bedrijven moeten voldoen.

De DSA geldt voor een breed palet aan grote en kleine bedrijven. Het gaat onder meer om sociale media, zoekmachines, internetproviders, online marktplaatsen en sommige webshops. De regels voor bedrijven verschillen echter, waardoor de wetgeving best complex kan zijn, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep. "Uit de consultatieronde kwam naar voren dat er bij ondernemers behoefte is aan praktische informatie over de wet. Daarom besteden we nu veel aandacht aan voorlichting."

De leidraad moet bedrijven helpen om wegwijs te worden in de wetgeving. Niet alleen staat daarin wie aan welke regels moet voldoen, maar ook hoe bedrijven aan die regels kunnen voldoen. Verder organiseert de ACM op 21 november een digitale voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers. Daarin leggen inhoudelijke experts van de ACM uit welke typen diensten onder de wet vallen, welke verplichtingen dat met zich meebrengt en hoe bedrijven daaraan kunnen voldoen. Later verschijnen ook nog beknopte handleidingen voor verschillende typen bedrijven, zegt de ACM.

De DSA is op 17 februari in werking getreden. De Europese wet bevat verplichtingen voor aanbieders van online diensten, waarmee het internet veiliger en betrouwbaarder moet worden. Bedrijven moeten bijvoorbeeld hun klachtenproces op orde hebben en transparant zijn richting gebruikers over de regels die ze hanteren voor het verwijderen van accounts of informatie. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de DSA.