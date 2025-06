Zonneplan en Liander sturen zonnepanelen automatisch aan tegen netcongestie

Energiebedrijf Zonneplan en netbeheerder Liander starten in Arnhem een pilot waarbij ze zonnepanelen, laadpalen en thuisbatterijen geautomatiseerd en softwarematig aansturen. Daarmee hopen ze netcongestie tegen te gaan.

Door het toenemende aantal zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen wordt het steeds drukker op het elektriciteitsnet. Liander verzwaart daarom het elektriciteitsnet al, maar ziet ook graag dat het net slimmer en flexibeler wordt gebruikt. Daarom starten Liander en Zonneplan een pilot met het Powerplay-platform van Zonneplan om drukte op het elektriciteitsnet tegen te gaan, zeggen ze in een gezamenlijke aankondiging.

Dat platform kan bij overschotten automatisch stroom opslaan in thuisbatterijen en waar nodig zonnepanelen tijdelijk uitschakelen, legt Jochem van Vuren van Zonneplan uit. Op rustige momenten kan de opgeslagen stroom uit de batterijen weer worden teruggeleverd. "Dit alles gebeurt zonder dat de gebruiker daarvoor zelf iets hoeft te doen. Het platform is daardoor ook uitermate geschikt om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.”

Deelnemende huishoudens krijgen nu al een vergoeding van Zonneplan voor het flexibel inzetten van hun apparaten. De afspraken hierover blijven tijdens de pilot in stand. Liander compenseert eventuele misgelopen inkomsten als de automatische aansturing om netcongestie te voorkomen financieel nadelig uitpakt. De pilot start in september en loopt tot en met november dit jaar. Na de pilot evalueren Zonneplan en Liander de resultaten en bepalen zij de verdere stappen voor de uitrol in andere wijken en regio's.

Stedin en Eneco maakten in augustus bekend een vergelijkbare proef te doen. Huishoudens in het Zeeuwse Tholen, Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland worden tussen 20 augustus en 30 september gevraagd hun zonnepanelen af en toe uit te schakelen om drukte op het elektriciteitsnet te voorkomen. Deelnemers krijgen in ruil daarvoor een vergoeding. Deze klanten moeten de zonnepanelen echter handmatig uitschakelen.